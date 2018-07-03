  • Три вида арабики в новой коллекции Nescafé Dolce Gusto
  • Три вида арабики в новой коллекции Nescafé Dolce Gusto
  • Три вида арабики в новой коллекции Nescafé Dolce Gusto
Калейдоскоп

Три вида арабики в новой коллекции Nescafé Dolce Gusto

Какой сорт кофе предпочитаете: из Перу, Гондураса или Колумбии? Аромат, букет и послевкусие у каждого — свой.
3 июля 2018 в 12:02

Вкус и аромат кофе имеют множество оттенков — разных соотношений крепости, сладости, горчинки и кислинки. На это влияют и степень обжарки, и способ приготовления, но главное — место и условия выращивания зерен. Кофе, словно виноград, чутко реагирует на состав почвы, климатические условия и высоту над уровнем моря.

Absolute Origin — коллекция, которая открывает подлинную природу и историю происхождения кофейных зерен. В каждой капсуле — чистая арабика, выращенная на одной из легендарных плантаций Латинской Америки:

• Лунго Colombia Sierra Nevada — Колумбия Сьерра-Невада,

• Эспрессо Honduras Corquin — Гондурас Коркин,

• Эспрессо Peru Cajamarca — Перу Кахамарка.

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Эспрессо Honduras Corquin

Особенная Арабика из Гондураса медленно созревает в такт звукам природы Коркина — региона, окружённого ароматами тропического леса. Бережно собранные вручную на этапе полного созревания кофейные зерна раскрывают в чашке обволакивающие ноты мёда, тёмного шоколада и солода.

Лунго Colombia Sierra Nevada

Арабика, выращенная в горах Сьерра-Невада-де-Санта-Марта, с крутыми склонами и изменчивым климатом, где живут потомки региона Тайрона. Местные жители выращивают кофе в соответствии с традициями. Насыщенный аромат кофе раскрывает в себе яркие ноты жареного миндаля и мускатного ореха. Читать далее

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