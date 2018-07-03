Три вида арабики в новой коллекции Nescafé Dolce Gusto
Вкус и аромат кофе имеют множество оттенков — разных соотношений крепости, сладости, горчинки и кислинки. На это влияют и степень обжарки, и способ приготовления, но главное — место и условия выращивания зерен. Кофе, словно виноград, чутко реагирует на состав почвы, климатические условия и высоту над уровнем моря.
Absolute Origin — коллекция, которая открывает подлинную природу и историю происхождения кофейных зерен. В каждой капсуле — чистая арабика, выращенная на одной из легендарных плантаций Латинской Америки:
• Лунго Colombia Sierra Nevada — Колумбия Сьерра-Невада,
• Эспрессо Honduras Corquin — Гондурас Коркин,
• Эспрессо Peru Cajamarca — Перу Кахамарка.
Эспрессо Honduras Corquin
Особенная Арабика из Гондураса медленно созревает в такт звукам природы Коркина — региона, окружённого ароматами тропического леса. Бережно собранные вручную на этапе полного созревания кофейные зерна раскрывают в чашке обволакивающие ноты мёда, тёмного шоколада и солода.
Лунго Colombia Sierra Nevada
Арабика, выращенная в горах Сьерра-Невада-де-Санта-Марта, с крутыми склонами и изменчивым климатом, где живут потомки региона Тайрона. Местные жители выращивают кофе в соответствии с традициями. Насыщенный аромат кофе раскрывает в себе яркие ноты жареного миндаля и мускатного ореха. Читать далее
Эспрессо Peru Cajamarca
Особенная Арабика, выращенная в перуанских горах с могущественными ветрами. Родина этого кофе — провинция Кахамарка, где кофейные зерна собираются по всем традициям Минга — южноамериканской философии взаимного уважения и помощи. Особые природные условия и забота фермеров насыщают этот кофе неподражаемым древесным ароматом, лакричными нотами и тонким вкусом пряного розового перца с послевкусием чёрной смородины.
Почувствуйте целую палитру вкусовых ощущений с коллекцией Nescafé Dolce Gusto Absolute Origin: зной тропических лесов после дождя, силу теплого ветра в горах, красоту и могущество нетронутой природы. Новые эспрессо и лунго перенесут вас в Латинскую Америку с ее тысячелетней историей, жизненной силой и вечной любовью к кофе.
Взгляните на кофе по-новому с Nescafé Dolce Gusto: натуральный молотый кофе высокого качества в герметичной капсуле готовится в стильной кофемашине под высоким давлением до 15 Бар, чтобы получить насыщенный богатый вкус и роскошную пенку вашего любимого кофе.
Приобрести понравившийся кофе, а также узнать подробнее обо всех новинках можно на официальном сайте Nescafé Dolce Gusto.