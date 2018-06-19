Ванная комната с видом: подборка из 4 отелей
Мы составили список лучших панорам, которыми можно насладиться, лежа в ванной… в разных уголках мира! Из окон отелей Waldorf Astoria и Conrad Hotels & Resorts перед Вами откроются как завораживающие виды на океан, так и фантастические городские пейзажи, которые никого не оставят равнодушным.
Президентский люкс в Waldorf Astoria Berlin
В берлинском Waldorf Astoria можно забронировать самый высоко расположенный президентский «люкс» во всем городе — 118 метров над уровнем земли!
Отсюда можно наслаждаться невероятными видами из панорамных окон — и для этого совсем не обязательно вылезать из ванной! Взору гостей открываются знаковые достопримечательности Берлина: Бранденбургские ворота, Берлинский Собор и парк Тиргартен.
Стоимость одной ночи — от €7500. Забронировать номер можно на сайте www.waldorfastoria.com
«Королевская» вилла с панорамным бассейном в отеле Conrad Koh Samui
Te, кто пожелает поселиться в «королевской» вилле в отеле Conrad Koh Samui, смогут погрузиться в огромный бассейн или освежиться под мягким верхним душем — и все это с фантастическим видом на океан.
«Королевская» вилла — как и весь курорт — расположена на самой вершине холма: гости получают абсолютный покой и лучшие виды на закаты над Сиамским заливом.
Стоимость одной ночи — от €1000. Забронировать номер можно на сайте www.conradkohsamui.com
Королевский люкс в Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah
Панорамные окна, роскошная ванна и умопомрачительный вид на Персидский залив и Бурдж-эль-Араб — отличительные особенности номера Royal Suite в Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah. Это самый большой номер категории «люкс» в Дубае (площадью 1567 м²) с гостиной, столовой, несколькими балконами и двумя спальнями.
Стоимость одной ночи — от €7000. Забронировать номер можно на сайте www.waldorfastoria.com
Люкс в Conrad Bosphorus Istanbul
Наслаждайтесь видами города, подолгу расслабляясь в джакузи или под верхним душем в «люксе» отеля Conrad Bosphorus Istanbul. Также для гостей — панорама пролива Босфор с теплой террасы номера.
Стоимость одной ночи — от €4000. Забронировать номер можно на сайте www.conradhotels.com