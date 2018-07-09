  • Персонализация в спорте. Как запомниться не только результатом?
  • Персонализация в спорте. Как запомниться не только результатом?
  • Персонализация в спорте. Как запомниться не только результатом?
Калейдоскоп

Персонализация в спорте. Как запомниться не только результатом?

Спортивная экипировка должна быть не только удобной, но и красивой. Нанести имя и номер на футболку или кепку, украсить кроссовки и шорты — все это могут мастера id-Sport.ru. Теперь болельщики будут встречать вас по одёжке, а провожать — овациями!
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9 июля 2018 в 14:43

В наше время занятие спортом — это не просто возможность поддерживать здоровый дух в теле, сейчас это настоящая культура и стиль жизни для многих успешных людей. А так как это стиль, то любой уважающий себя спортсмен, будь то марафонец, триатлонист или команда, старается создать свой неповторимый образ, выбрать цвета, логотип, флаг.

  • Персонализация в спорте. Как запомниться не только результатом?

Любые соревнования дарят прекрасную возможность показать не только высокий результат, но и уникальность своей экипировки. Путешествуя по миру, Вы можете выделиться из толпы чехлом для чемодана с уникальным рисунком. Кроссовки с инициалами или нанесением (на ваш выбор) точно не потеряются при посещении Тадж Махала или других храмов, где нужно оставлять обувь при входе.

Экипировка, кастомизированная в id-Sport.ru, помогает спортсменам улучшить время на престижных международных марафонах, а яхтсменам команды «Russian Bogatyrs» — выиграть «Rolex Cup».

  • Персонализация в спорте. Как запомниться не только результатом?

id-Sport.ru — молодая, но успешно развивающаяся компания на рынке персонализации, спортивного брэндинга и кастомизации одежды и экипировки, которая поможет любому спортсмену или путешественнику, предпочитающему активный отдых, выглядеть ярче. Специалисты помогут разработать уникальный дизайн, создать и нанести логотипы и рисунки любой сложности, и воплотить самые оригинальные идеи в одежде и экипировке.
  • Персонализация в спорте. Как запомниться не только результатом?

Внимание и индивидуальный подход id-Sport.ru к каждому клиенту были отмечены Олимпийскими чемпионами, победителями Чемпионатов Мира и Европы в различных видах спорта.
Помните, что одежда и экипировка — это ваш неповторимый стиль. А id-Sport.ru — ваша визитная карточка в мире спорта и активного отдыха.

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