Персонализация в спорте. Как запомниться не только результатом?
Спортивная экипировка должна быть не только удобной, но и красивой. Нанести имя и номер на футболку или кепку, украсить кроссовки и шорты — все это могут мастера id-Sport.ru. Теперь болельщики будут встречать вас по одёжке, а провожать — овациями!
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9 июля 2018 в 14:43
В наше время занятие спортом — это не просто возможность поддерживать здоровый дух в теле, сейчас это настоящая культура и стиль жизни для многих успешных людей. А так как это стиль, то любой уважающий себя спортсмен, будь то марафонец, триатлонист или команда, старается создать свой неповторимый образ, выбрать цвета, логотип, флаг.
Любые соревнования дарят прекрасную возможность показать не только высокий результат, но и уникальность своей экипировки. Путешествуя по миру, Вы можете выделиться из толпы чехлом для чемодана с уникальным рисунком. Кроссовки с инициалами или нанесением (на ваш выбор) точно не потеряются при посещении Тадж Махала или других храмов, где нужно оставлять обувь при входе.
Экипировка, кастомизированная в id-Sport.ru, помогает спортсменам улучшить время на престижных международных марафонах, а яхтсменам команды «Russian Bogatyrs» — выиграть «Rolex Cup».
id-Sport.ru — молодая, но успешно развивающаяся компания на рынке персонализации, спортивного брэндинга и кастомизации одежды и экипировки, которая поможет любому спортсмену или путешественнику, предпочитающему активный отдых, выглядеть ярче. Специалисты помогут разработать уникальный дизайн, создать и нанести логотипы и рисунки любой сложности, и воплотить самые оригинальные идеи в одежде и экипировке.
Внимание и индивидуальный подход id-Sport.ru к каждому клиенту были отмечены Олимпийскими чемпионами, победителями Чемпионатов Мира и Европы в различных видах спорта.
Помните, что одежда и экипировка — это ваш неповторимый стиль. А id-Sport.ru — ваша визитная карточка в мире спорта и активного отдыха.