  • Авиамарин: теперь не укачает!
  • Авиамарин: теперь не укачает!
Калейдоскоп

Авиамарин: теперь не укачает!

Самолетом, поездом, автомобилем, на борту корабля — способов путешествовать очень много! Выбирайте любой — только не забудьте захватить средство от укачивания, особенно если путешествуете всей семьей.
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22 июня 2018 в 18:59
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Путешествуя с ребенком, необходимо создать ему максимально комфортные условия — это и родителям даст возможность провести отпуск с удовольствием. К сожалению, укачивание в транспорте — очень распространенное явление, которое доставляет массу беспокойства и родителям, и их чадам, и другим пассажирам.

Иногда даже родители стараются перед дорогой не кормить ребенка слишком обильно, чтобы салон автомобиля или кресло самолета не пострадали. Но это не выход. Ребенок должен быть сыт и доволен.

Просто необходимо всегда иметь под рукой препарат от укачивания — например, Авиамарин.

• Действующее вещество — дименгидринат, действует на два вида рецепторов.
• Оказывает противорвотное, седативное действия, устраняет головокружение.
• Применяется для профилактики и лечения симптомов вестибулярных и лабиринтных нарушений при морской и воздушной болезни.
• Начинает действовать в течение 15−30 минут.
• Эффективен в течение 4−6 часов после однократного приема. Детям в возрасте 3−6 лет — по ¼−1 /2 таблетке 2−3 раза в сутки, дети с 7 до 12 лет — ½−1 таблетка 2−3 раза в сутки; дети старше 12 лет и взрослые — 1−2 таблетки 2−3 раза в сутки.
• Хорошо переносится, длительный прием не вызывает привыкания.
• Удобно принимать и взрослым, и детям с 3 лет

Прием Авиамарина за 30−60 минут до поездки поможет предотвратить укачивание и путешествовать в удовольствие.

Препарат отпускается без рецепта.

  • Авиамарин: теперь не укачает!

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