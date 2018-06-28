«Сибирское здоровье» представило новую серию натуральных витаминов
Новинка от «Сибирского здоровья» представляет собой профессиональную программу для здорового питания. Серия Siberian Super Natural Nutrition состоит из двух комплексов:
- Natural Vitamins
Органический комплекс витаминов, минералов и омега-3 полиненасыщенных жирных кислот природного (несинтетического) происхождения.
- Neurovision
Комплекс самых эффективных природных веществ для поддержания высокой умственной работоспособности и хорошего зрения.
Что особенного в nutrition-программах Siberian Super Natural Nutrition?
1) Натуральные компоненты от лучших европейских производителей
Органические формы минералов, несинтезированные формы витаминов, ультраконцентраты омега-3 кислот и компоненты специального действия для высокой усвояемости.
2) Природные активы с доказанным действием
Растительные экстракты с подтвержденным количеством активных веществ, а значит — с гарантированным эффектом.
3) Сбалансированный состав
Все, что нужно для ежедневного обеспечения жизненно важными веществами, — в одном пакетике.
Серия способствует поддержанию баланса витаминов и микронутриентов в организме при любом рационе. Содержимое одного пакета принимается один раз в день во время еды — приятный бонус при современном сверхскоростном ритме жизни.
Natural Vitamins
Продолжительность приема 30 дней. Стоимость 3100 рублей.
Neurovision
Продолжительность приема 20 дней. Стоимость 3500 рублей.
Узнайте больше о новой серии витаминов на официальном сайте.