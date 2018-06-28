  • «Сибирское здоровье» представило новую серию натуральных витаминов
  • «Сибирское здоровье» представило новую серию натуральных витаминов
Калейдоскоп

«Сибирское здоровье» представило новую серию натуральных витаминов

Встречайте Siberian Super Natural Nutrition — для тех, кому не всегда удается находить время для составления здорового рациона.
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28 июня 2018 в 14:39

Новинка от «Сибирского здоровья» представляет собой профессиональную программу для здорового питания. Серия Siberian Super Natural Nutrition состоит из двух комплексов:

- Natural Vitamins
Органический комплекс витаминов, минералов и омега-3 полиненасыщенных жирных кислот природного (несинтетического) происхождения.
- Neurovision
Комплекс самых эффективных природных веществ для поддержания высокой умственной работоспособности и хорошего зрения.

Что особенного в nutrition-программах Siberian Super Natural Nutrition?
1) Натуральные компоненты от лучших европейских производителей
Органические формы минералов, несинтезированные формы витаминов, ультраконцентраты омега-3 кислот и компоненты специального действия для высокой усвояемости.
2) Природные активы с доказанным действием
Растительные экстракты с подтвержденным количеством активных веществ, а значит — с гарантированным эффектом.
3) Сбалансированный состав
Все, что нужно для ежедневного обеспечения жизненно важными веществами, — в одном пакетике.

Серия способствует поддержанию баланса витаминов и микронутриентов в организме при любом рационе. Содержимое одного пакета принимается один раз в день во время еды — приятный бонус при современном сверхскоростном ритме жизни.

Natural Vitamins
Продолжительность приема 30 дней. Стоимость 3100 рублей.
Neurovision
Продолжительность приема 20 дней. Стоимость 3500 рублей.

Узнайте больше о новой серии витаминов на официальном сайте.

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