Новая история «Звёздных войн» — сегодня на ТВ!
13 июня в 20:30 на телеканале «Кинопремьера» состоится показ долгожданного фильма «Звёздные войны: Последние джедаи».
А пока, чтобы подогреть ваш интерес, скажем, что ожидает зрителя в новой части киносаги. События ленты разворачиваются после смерти Хана Соло. В Галактике, где Первый Орден и Сопротивление яростно сражаются друг с другом в войне, героиня Рей пробуждает в себе Силу. Рей с Чубаккой и R2-D2 отправляются на Эч-То, где Силе её должен обучить сам Люк Скайуокер. Однако Люк, последний из рыцарей-джедаев, — не тот, кем его представляла себе героиня…
Тем временем Кайло Рен переходит на Темную сторону Силы, заняв высокую позицию в Первом Ордене. К чему приведут его смелые амбиции, подаренные по наследству Дартом Вейдером? Ситуация обострится в разы, когда мать Кайло вместе с По, Финном и BB-8 приступит к новой миссии.
А какую сторону выберите вы? Решайте сами 13 июня в 20:30 с телеканалом «Кинопремьера»!