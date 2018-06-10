Умные, красивые, беспроводные: новые наушники от Sony
Новой гарнитуре от Sony провод действительно не нужен — но это далеко не единственный плюс. Главных изюминок у Sony Xperia Ear Duo аж две.
Первая — технология открытого звука: наушники не перекрывают слуховой канал, так что вы сможете слушать музыку или делать звонки, не упуская звуков вокруг вас. Плюс аудиотехнология Clear Phase автоматически регулирует громкость, чтобы обеспечить идеальное звучание при любом уровне окружающего шума. Эта конструкция — как уверяет производитель — настолько удобна, что гарнитура даже не ощущается при носке.
Вторая — собственный процессор. Новинка очень понятлива — почти как смартфон: он помогает анализировать данные о времени, местоположении и виде деятельности. Основываясь на этом, функция Daily Assist обеспечит вас всей необходимой информацией — например, может зачитать вам новости по дороге на работу или напомнить о встрече по прибытии в офис.
Управлять устройством можно с помощью движений головой, касаний или голосовых команд: в наушниках — аж 4 микрофона, так что Google Assistant, Siri или Алиса обязательно вас услышат.
Оформить заказ можно в фирменном интернет-магазине Sony Store Online, а также в салонах Sony Centre и торговых сетях М.Видео и Связной. Кстати, первым покупателям — подарок: годовая подписка на «Яндекс.Музыку».
Заряжается устройство шустро: всего 7 минут экспресс-зарядки позволят вам слушать музыку в течение часа. А аккумулятор, встроенный в компактный кейс, обеспечит наушники тремя дополнительными полными зарядами.
Xperia Ear Duo будут доступны в черном и золотом цветах. Приложение для них можно будет скачать бесплатно в магазинах Google Play Маркет и Apple App Store.
В комплекте:
• Беспроводные наушники Xperia Ear Duo
• Кейс со встроенным аккумулятором
• Опорные кольца (размеры S/M/L)
• Кабель USB Type-C