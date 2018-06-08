Лучшие предприниматели России соберутся в Москве 20−21 июня
20−21 июня в Vegas City Hall пройдет Synergy Executive Forum. На одной площадке соберутся владельцы и топ-менеджеры крупных компаний, чтобы обменяться опытом ведения бизнеса.
Свое участие в форуме подтвердили:
Хамзат Хазбулатов, президент MacDonald’s в России и Восточной Европе;
Екатерина Петелина, генеральный директор VISA в России;
Марина Жигалова-Озкан, генеральный директор Walt Disney Company СНГ.
Один из спикеров Synergy Executive Forum, генеральный директор КРОК, Борис Бобровников в своем выступлении расскажет о том, как важно успевать за изменяющимся условиями рынка — и особенно использовать Интернет.
«Диджитализация — ключевой фактор развития бизнеса сегодня. Она бросает вызов традиционному, требуя от игроков рынка скорости, гибкости, новых подходов и идей. От готовности перейти в «цифру» и принять эти изменения будет зависеть успех любой компании из любой отрасли — укрепит ли она свои позиции или вылетит за обочину», — говорит спикер.
Какие бизнес-тренды появятся в ближайшем будущем? Каковы принципы информационной безопасности? Можно ли построить стратегию в непредсказуемых условиях сегодняшнего рынка?
Многие выступления будут посвящены темам управления командой: конфликту поколений в российских интернет-компаниях, поиску талантливых сотрудников, распределению ролей в коллективе, эффективной организации удаленной работы.
«Synergy Executive Forum — это интенсивный форум, который отличается от всего, что мы делали ранее. — говорит ректор Школы Бизнеса «Синергия» Григорий Аветов. — Мы собрали на одной сцене профессионалов своего дела, которые будут не просто говорить о мотивации, а дадут реальные инструменты, помогающие достичь высокого уровня эффективности. Мы надеемся, что благодаря сильным и интересным выступлениям ведущих CEO страны, российские компании станут конкурентоспособнее и эффективнее».
Организатор мероприятия — Университет и Школа Бизнеса «Синергия».