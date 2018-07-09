От солнца, от бактерий: берем в путешествие спреи DryDry
Путешественники бывают разными: одни собираются загорать на пляже, другие — колесить по Индии на мотоциклах, третьи — гулять по солнечным улочкам, например, Тбилиси, а четвертые — недельку ходить с рюкзаками по горам (может, и вы узнали себя в этой четверке?).
Главное, который все эти люди привезут домой, — это приятные воспоминания. Хорошо, если в них не будет места обгоревшему лицу и расстроенному желудку: такие простые неудачи легко ставят крест на всей поездке.
А между тем избежать их легко, следуя простым правилам, которые все хорошо знают (и которыми почему-то пренебрегают). Мы решили их напомнить. Итак…
Чтобы не обгореть и не перегреться летом:
• носите свободную одежду из плотной ткани
• старайтесь не появляться на солнце с десяти утра до четырех часов вечера.
• пользуйтесь солнцезащитным кремом. Далеко не все из них жирные и липкие.
Пример? DryDry Sun Care — спрей от солнца с уровнем защиты SPF30. Это не крем, который надо выдавливать из тубы на ладони и размазывать по коже — его легко распылить на лицо или руки, а он мигом впитается.
Он защищает от ультрафиолетовых лучей типов UV-A и UV-B на 6 часов, не жирный и легко смывается, а если что, его несложно нанести еще раз: флакончик удобно лежит в кармане и его всегда можно носить с собой.
Как пользоваться? Равномерно распылить средство на открытые участки кожи, избегая попадания в глаза. Хранить при температуре +5С + 25С.
Чтобы не подхватить кишечную инфекцию:
• избегайте сомнительных шашлычных, донеров и другого общепита. Экономия — добродетель, но не во вред же здоровью! Читать далее
• не забывайте хорошо мыть фрукты и ягоды — это убережет вас от расстройств кишечника в тот сезон, когда нужно лакомиться черешнями, персиками и клубникой!
• поручни в метро, наличные деньги, кнопки банкоматов — все эти предметы потрогало очень много людей, прежде их коснулись вы. Нет, это не повод для паранойи — просто помните о личной гигиене: мойте руки или дезинфицируйте их с помощью антибактериальных салфеток или гелей.
Пример? DryDry No Bacteria — спрей для рук с антибактериальным эффектом. Он так же легко наносится и не оставляет липкого слоя. В составе нет спирта, зато есть алоэ вера и витамин B5, так что спрей не просто не сушит кожу, но увлажняет её.
Как пользоваться? Распылить на руки. Не смывать. Применять средство повторно по мере необходимости. Хранить при температуре +5С + 25С.