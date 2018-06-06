6 июня Sennheiser представит новую модель наушников в Москве
Увидеть и услышать новинку можно только в двух местах в Москве, одно них — галерея безупречной электроники «Назаров».
Kорпус из каррарского мрамора, стильные металлические ручки: внешний облик наушников и усилителя — под стать великолепному звучанию. Каждое включение — небольшой акт искусства: лампы и ручки появляются из корпуса, крышка бокса, где хранятся наушники, сама открывается перед изумленным взглядом…
Наушники от всемирно известной компании Sennheiser — новый шедевр немецких инженеров. Это и бескомпромиссное звучание, и очень стильный предмет интерьера одновременно.
6 июня в 18:30 в галерее на Большой Ордынке, 13/9, вы сможете лично убедиться в том, что итальянский мрамор хорош не только на полу и стенах, а усилители и наушники могут не только хорошо звучать, но и выглядеть необыкновенно стильно!
В программе — небольшая презентация Sennheiser HE1 от представителя компании, возможность лично увидеть и послушать этот замечательный аппарат, а также поучаствовать в лотерее с ценными и полезными призами.
Ждем Вас 6 июня в 18:00 в Галерее «Назаров»!