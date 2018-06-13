Eagles Villas: роскошные виллы с видом на Эгейское море
Kурорт Eagles Villas — это воплощение спокойствия и безмятежности. Здесь, на берегу синего моря, разместились 42 великолепных виллы — и из каждой открываются незабываемые виды на гладь моря и живописные холмистые берега Греции.
Над местным побережьем развевается «голубой флаг» — престижная награда для лучших пляжей мира. Теплое море, мягкий песок цвета слоновой кости — ни одно фото не сможет полностью передать царящие здесь негу и покой.
Кристально чистые воды идеальны для снорклинга и игр малышей. Юные постояльцы могут резвиться в неглубоких бассейнах и на игровых площадках под внимательным оком сотрудников курорта. Дети постарше могут отправиться вместе с родителями покорять ветер и волны на яхте или каноэ — либо надеть акваланг и исследовать подводные красоты.
Завтраки под шум прибоя и крики чаек, романтические ужины при свете свечей и звезд: мастерство местных поваров не знает границ — и никого не оставляет равнодушным! Здесь открыты шесть ресторанов разных кухонь мира и четыре бара.
Отпуск — пора покоя, неги и созерцательности. Непременно посетите большой спа-комплекс: там вы найдете разнообразные программы по уходу за лицом и телом.
Все вкупе — сеансы массажа и СПА, живописные виды и деликатесы — напитают и душу, и тело, подарив новые впечатления.
Для постояльцев Eagles Villas доступны:
• Крытый и открытый бассейны для взрослых и детей
• Крытый и открытый детский клуб (от 0 до 13 лет) в ведении британских профессионалов.
• Яхт-клуб с различными лодками для частных круизов
• Центр водных видов спорта и дайвинг-центр PADI
• Теннисные корты, залы йоги и пилатеса, фитнес-центры Nautilus с силовой плитой и TRX
• Большое разнообразие мероприятий для всех наших гостей (от дегустации местных продуктов и кулинарных уроков до семейных вечеров кино и круизов на закате)
• Живописная часовня для свадеб или крестин и апартаментов для новобрачных
• Член зала Славы TripAdvisor, Green Key Award и International 5 star diamond award Американской академии гостеприимства.