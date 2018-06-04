Как освежить английский перед путешествием?
В английском вы — не абсолютный новичок, кое-какой словарный запас у вас имеется и в англоязычном меню вы понимаете не только цены, но все равно перспектива поехать за границу без переводчика кажется вам слегка пугающей. Ничего страшного, с такой проблемой сталкиваются многие. Что же делать? Вот советы от экспертов из онлайн-школы Skyeng!
Пополняйте лексикон
Нет смысла просто читать словарь от А до Z. Чтобы не тратить время зря, сосредоточьтесь именно на тех словах, которые вам потребуются в путешествии — в разговорах с работниками отелей, в ресторанах, в магазинах, в аэропорту и на автобусной остановке. Можно по-старинке выписывать слова в тетрадь или воспользоваться приложениями для изучения слов. Их очень много — например, Aword от онлайн-школы Skyeng, где можно добавлять целые коллекции слов по разным темам, знаменитый Lingualeo, очень удобный мобильный словарь reDict.
Главное, придерживайтесь простых правил:
учите слова понемногу, но несколько раз в день. 3 захода по 5 минут лучше, чем один 15-минутный марафон. Чтобы слова запоминались, с ними нужно сталкиваться как можно чаще.
не пытайтесь выучить больше 20 слов за один раз, для большинства пара десятков новых слов — это предел.
как только почувствуете, что твердо запомнили одно слово, добавляйте одно новое. Читать далее
Тренируйте аудирование
От знания слов будет мало толку, если вы, спросив дорогу до музея Метрополитен, не сможете понять, что вам ответили. Для тренировки умения воспринимать речь на слух будут очень полезны ролики англоязычных влогеров на Youtube и вебинары. Например, вебинары Skyeng можно посещать совершенно бесплатно. На них преподаватели английского рассказывают о тонкостях языка, о том, как правильно начать беседу, вести деловую переписку, как эффективнее учить слова. Есть, между прочим, и вебинар, посвященный путешествиям.
Чтобы вписаться в сроки, возьмите за правило посещать один вебинар в неделю и смотреть один 5−10 минутный обучающий ролик на YouTube в день.
Читайте
Побродите по туристическим сайтам, посвященным месту, куда вы собираетесь поехать, почитайте отзывы англоязычных туристов на Tripadvisor. Тройная польза: во-первых, вы увидите заученные слова в контексте и запомните, в каких ситуациях их можно употреблять, во-вторых, заметите новые слова, а в третьих, узнаете что-то интересное о пункте назначения. Человеческий мозг устроен таким образом, что мы намного лучше запоминаем интересную нам информацию, а советы бывалых путешественников о том, где в Нью-Йорке подают самые вкусные bagles with salmon, вам сейчас определенно интереснее топиков о погоде в Лондоне.
Читайте как минимум по полчаса в день и не забывайте наносить на карту в смартфоне найденные по отзывам места — эти метки очень пригодятся вам в поездке.
Разговаривайте
Конечно, в Иркутске, Челябинске или Хабаровске возможностей для языковой практики немного. Разумный выход — пройти несколько занятий с репетитором, онлайн или в обычной языковой школе. Не забудьте объяснить, что ваша цель — именно разговориться. Хороший преподаватель может снять страх перед иностранной речью буквально за 2−3 недели.
Другой вариант — беседы с самим собой. Просто комментируйте свои действия на английском, когда поутру завариваете чай и смотрите карту дорожных пробок. А если вам повезло жить в одном из городов, где этим летом проходят матчи чемпионата мира по футболу, все еще проще.
Наверняка улицы наводнят растерянные иностранные болельщики, и если к вам обратятся за помощью — не шарахайтесь в сторону, а попробуйте понять вопрос и выдать ответ.
3 урока с преподавателем в неделю и ежедневные разговорные разминки утром и вечером помогут вам преодолеть языковой барьер. А репетитор еще и подправит произношение. Возможно, вам не нужен благородный акцент диктора ВВС, но выговаривать слова правильно все же необходимо.