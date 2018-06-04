  • Как освежить английский перед путешествием?
  • Как освежить английский перед путешествием?
Калейдоскоп

Как освежить английский перед путешествием?

Вместе с онлайн-школой английского языка Skyeng мы разработали персональный план, который позволит за 2−3 месяца освежить в памяти английский, преодолеть языковой барьер и свободно чувствовать себя в августовской поездке.
4 июня 2018 в 20:14

В английском вы — не абсолютный новичок, кое-какой словарный запас у вас имеется и в англоязычном меню вы понимаете не только цены, но все равно перспектива поехать за границу без переводчика кажется вам слегка пугающей. Ничего страшного, с такой проблемой сталкиваются многие. Что же делать? Вот советы от экспертов из онлайн-школы Skyeng!

Пополняйте лексикон

Нет смысла просто читать словарь от А до Z. Чтобы не тратить время зря, сосредоточьтесь именно на тех словах, которые вам потребуются в путешествии — в разговорах с работниками отелей, в ресторанах, в магазинах, в аэропорту и на автобусной остановке. Можно по-старинке выписывать слова в тетрадь или воспользоваться приложениями для изучения слов. Их очень много — например, Aword от онлайн-школы Skyeng, где можно добавлять целые коллекции слов по разным темам, знаменитый Lingualeo, очень удобный мобильный словарь reDict.

Главное, придерживайтесь простых правил:

учите слова понемногу, но несколько раз в день. 3 захода по 5 минут лучше, чем один 15-минутный марафон. Чтобы слова запоминались, с ними нужно сталкиваться как можно чаще.

не пытайтесь выучить больше 20 слов за один раз, для большинства пара десятков новых слов — это предел.

как только почувствуете, что твердо запомнили одно слово, добавляйте одно новое. Читать далее

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