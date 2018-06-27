Настоящее будущее
Мы шутим про восстание машин, советуемся с электронными помощниками, оставляем дома за старшего шустрый робопылесос и договариваемся с духовкой о нужной степени прожарки курицы. Гаджеты, электроприборы, автомобили и прочие достижения современности стали лучшими друзьями человека. Без них не обходится ни одно действие, а выход из дома без смартфона грозит сердечным приступом от волнения за непроверенную почту. С течением прогресса аппетит людей возрос до космических масштабов. Появились мечты о новых галактиках и знакомстве с внеземными цивилизациями. Мы стали выдвигать самые невероятные версии собственного будущего: правда ли, что через 100 лет можно будет нестись по орбите на сверхскоростной капсуле и разговаривать со своим инопланетным товарищем с помощью устройства, читающего мысли?
Самые смелые мысли о будущем выдвигали в своих произведениях писатели-фантасты. Множество из их предположений сбылось спустя 30−60 лет после публикаций книг.
Один из самых известных писателей XX века Рэй Брэдбери в «Марсианских хрониках» предрек появление мобильной связи: «Люди получили доступ к неограниченным возможностям для общения друг с другом. Стоит нажать на кнопку — и можно поговорить с кем угодно из своих друзей, родственников, приятелей, с любым человеком из любой точки земного шара».
Еще одно предсказание принадлежит Артуру Кларку, издавшему в 1968 году книгу «2001: Космическая одиссея», в которой автор описал сокращение печатных изданий и появление электронных носителей для передачи информации: «Слово «газета», конечно, стало анахронизмом. Текст ежечасно автоматически обновлялся. Даже если читать одни лишь газеты на английском языке, можно всю жизнь только и делать, что поглощать этот вечно обновляющийся поток информации, поступающий со спутников связи. Трудно было представить себе систему, более совершенную и удобную».
Кларк одним из первых предрек появление искусственного интеллекта и нейросети: «Когда ему хотелось развлечься, к его услугам всегда был HAL. Он знал множество игр, имеющих математическую основу, включая шахматы и шашки». HAL — вымышленный компьютер, обладающий искусственным интеллектом и способностью к самообучению. В произведении Кларка HAL — полноправный участник космической экспедиции, способный совершать осознанные поступки и проявлять эмоции благодаря встроенному модулю личности.
В сборнике рассказов «Я, робот» Айзек Азимов сделал большой шаг вперед в отношении роботов. Он считал, что они могут быть не только помощниками для людей в быту, и даже полагал, что в некоторых аспектах роботы могут быть даже лучше людей: «Если бы был создан робот, способный стать общественным деятелем, он был бы самым лучшим из них. По законам Роботехники, он не мог бы причинять людям зла, был бы чужд тирании, подкупа, глупости или предрассудков. И прослужив некоторое время, он ушел бы в отставку, хотя он и бессмертен, — ведь для него было бы невозможно огорчить людей, дав им понять, что ими управляет робот. Это было бы почти идеально».
Будущее наступило и во многом превзошло предсказания писателей-фантастов. Да, мы пока не ныряем из одной вселенной в другую на всемогущем звездолете, но некоторые достижения современности делают нас ближе к внеземным технологиям. Ощутить себя ближе к космосу и обрести умного помощника можно вместе с новым Honor 10.
Смартфон оснащен функциями искусственного интеллекта, которые позволяют ему распознавать 500 сцен в 22 категориях при съемке. Встроенный нейросетевой модуль обеспечивает сверхбыстрое выполнение операций, изучает привычки пользователя и предугадывает его действия. Кроме того, Honor 10 имеет двойную камеру 24 МП + 16 МП, функцию разблокировки при помощи отпечатков пальцев и распознавания лица, высокоемкую батарею — уровень заряда 50% за 25 минут. Основная и фронтальная камеры в режиме портретной съемки применяют профессиональные эффекты освещения. Кроме того, усовершенствованный модуль освещения 4-в-1 позволяет делать яркие и четкие снимки, даже если вы находитесь в темном помещении. Благодаря соотношению сторон 19:9 смартфон очень удобно держать в руке, а градиентное стекло на задней панели передает игру света под разными углами, создавая эффект северного сияния. Более подробную информацию можно найти на www.shop.huawei.ru.