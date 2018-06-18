  • Танцы сурового края: «Нарули»
  • Танцы сурового края: «Нарули»
Калейдоскоп

Танцы сурового края: «Нарули»

Достойно восхищения то, что северные народы смогли не только выжить в суровых условиях Арктики, но и создать свою неповторимую культуру — в частности, удивительно красивые танцы.
18 июня 2018 в 12:23
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Народы крайнего Севера за многие века создали самобытное, оригинальное танцевальное искусство, о котором европейцы долгое время не имели ни малейшего представления.

А между тем, танцы народов Севера очень самобытны и ярки: они всегда основаны на сюжетах и сценах из повседневной жизни, обрядовых действиях, «перевоплощение» в того или иного животного или птицу.

  • Танцы сурового края: «Нарули»

Новое направление северного танца получило имя Покымчау (в переводе с корякского языка «двигай бедрами»).

Особенности этого танцевального направления — экзотичность и свободная пластика. Оно помогают:
- развить выносливость,
- придать плавность движениям,
- улучшить координацию,
- избавиться от нежелательного веса,
- предотвратить появление остеохондроза и других болезней,
- укрепить мышцы рук и ног,
- обеспечить внутренний массаж органов.

Узнать больше о «Нарули» и танцах народов Сибири можно на официальной странице ансамбля в «Вконтакте».

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