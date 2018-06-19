  • Canon за лучший снимок: конкурс на Prophotos.ru
  • Canon за лучший снимок: конкурс на Prophotos.ru
  • Canon за лучший снимок: конкурс на Prophotos.ru
  • Canon за лучший снимок: конкурс на Prophotos.ru
Калейдоскоп

Canon за лучший снимок: конкурс на Prophotos.ru

На Prophotos.ru идёт фотоконкурс «По дороге в лето». Принимайте участие и получите возможность выиграть главный приз — новейшую беззеркальную камеру Canon EOS M50.
19 июня 2018 в 17:06

Каждый день лета — буйство красок! Расцветают клумбы, лужайки и улыбки на лицах. Эти деньки — прекрасное время для перемен и обновлений. Раскройте свои фотографические возможности, радуйтесь теплу, наслаждайтесь солнцем, делайте крутые снимки и присылайте их на суд жюри!

Участвовать в конкурсе!

Дата окончания приема работ: 27 июля.
Подведение итогов: 10 августа.

Вы можете прислать не более 5 фотографий на этот конкурс. На конкурс принимаются интересные фотографии, сделанные на любую камеру: от смартфона до профессионального зеркального фотоаппарата. Главное условие — яркие кадры, наполненные энергией весны и лета, истории про пробуждение природы.

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Малоизвестные факты о нашей планете, которые способны сильно изумить
Малоизвестные факты о нашей планете, которые способны сильно изумить
Страна, где будущее уже наступило
Страна, где будущее уже наступило