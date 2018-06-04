Sony показала новые телевизоры Bravia в России
Главная новинка — это высокотехнологичные телевизоры BRAVIA OLED, оснащенные оригинальной акустической технологей Acoustic Surface. Звук в этих моделях передаётся всей поверхностью экрана — его можно буквально почувствовать, приложив руку к лицевой панели.
Благодаря OLED-экрану телевизоры серии AF8 обеспечивают поразительную детализацию изображения, глубокий черный цвет, насыщенные и реалистичные цвета, а также максимально широкий угол обзора. Высококлассный процессор последнего поколения максимально точно управляет 8 миллионами пикселей на OLED-экране для получения непревзойденного по качеству изображения в формате 4K HDR. В дополнение к этому, технология Acoustic Surface переносит источник звука прямо на экран, создавая захватывающий эффект для зрителя. Монолитный дизайн дает возможность избавиться от привычных динамиков, чтобы зритель видел перед собой только качественную картинку и ничего лишнего. Минимальный размер подставки телевизора серии AF8 позволяет без проблем установить его где угодно.
Продажи новых 4K HDR телевизоров BRAVIA OLED серии AF8 с диагональю 55» и 65» уже начались. Оформить предзаказ и узнать цены можно уже сегодня на сайте фирменного интернет-магазина Sony Store Online.
На презентации также были представлены новые серии ЖК-телевизоров BRAVIA с поддержкой 4K HDR на платформе Android TV™. В специальной демонстрационной зоне были показаны возможности новой технологии X-Motion Clarity, обеспечивающей четкое и плавное изображение даже очень динамичных сцен без ущерба для яркости. Такая технология будет очень полезна любителям фильмов в жанре экшен и поклонникам спортивных трансляций.
4K HDR-телевизоры серий XF90, XF85, XF80, и Full HD-телевизоров серий WF8, WF66, RF4 уже в продаже. Читать далее
Sony BRAVIA серии XF90
4K HDR-телевизоры серии XF90 с диагональю экрана 75, 65, 55 и 49 дюймов оснащены передовым процессором X1 Extreme, который обеспечивает впечатляющее качество изображения. Чем больше экран, тем сильнее будут заметны нечеткие элементы изображения, особенно в динамичных сценах. Чтобы справиться с этой проблемой, в телевизорах серии XF90 используется новая технология X-Motion Clarity™ для четкой и плавной передачи динамичных сцен за счет запатентованного алгоритма локального затемнения ЖК-экрана от Sony. Такой алгоритм позволяет эффективно управлять яркостью, оптимизируя ее длительность. В итоге зритель получает четкое и плавное изображение практически без ущерба для яркости.
• Технология X-tended Dynamic Range PRO повышает качество видео в различных форматах, включая HDR, путем регулировки яркости подсветки в отдельных областях экрана.
• Технология X-Motion Clarity повышает четкость и плавность передачи динамичных сцен. Точный алгоритм управления сводит к минимуму эффект размытия быстро движущихся объектов. Даже самые динамичные сцены будут оставаться максимально реалистичными без ущерба для общей яркости.
• Платформа Android TV™ позволяет получить быстрый доступ в мир кино, музыки, фотографий, игр и предоставляет множество функций, включая поиск и работу с приложениями. Функция голосового поиска используется для поиска нужного контента и управления телевизором. Встроенный модуль Chromecast™ для простой трансляции на телевизор контента со смартфона или планшета. С помощью магазина приложений Google Play™ вы можете установить любимые Android-приложения прямо в память телевизора
• Поддержка технологии HDR дает возможность воспроизводить видеосигнал нового стандарта с улучшенной яркостью, контрастностью и цветопередачей.
BRAVIA серии WF80
Full HD телевизоры серии WF80 обеспечивают высокое качество изображения и удобное управление благодаря операционной системе Android TV. Поддержка формата HDR позволяет получить расширенный диапазон контрастности и цветопередачи, то есть более высокое качество изображение на экране. Контент HDR-стандарта содержит больше визуальной информации (градаций цвета, оттенков, глубины), благодаря чему мы можем увидеть мельчайшие нюансы и переходы, как в статичных, так и в движущихся изображениях. Этот тонкий и стильный телевизор с узкой рамкой, имитирующей алюминиевое покрытие, не только займет минимум пространства, но и гармонично впишется в интерьер. А благодаря продуманной системе укладки кабели будут максимально скрыты.
• Благодаря уникальному алгоритму повышения реалистичности с использованием базы данных технология 4K X-Reality PRO гарантирует высочайшую детализацию изображения при просмотре телепередач, дисков DVD и Blu-ray, а также фото и видео, в том числе из Интернета.
• Платформа Android TV позволяет исследовать мир кино, музыки, фотографий, игр и предоставляет множество функций, включая поиск и работу с приложениями. Функция голосового поиска используется для поиска нужного контента и управления телевизором. Встроенный модуль Chromecast для простой трансляции на телевизор контента со смартфона или планшета. С помощью службы Google Play™ вы можете играть в любимые игры прямо на экране телевизора.