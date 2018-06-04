  • Sony показала новые телевизоры Bravia в России
  • Sony показала новые телевизоры Bravia в России
  • Sony показала новые телевизоры Bravia в России
  • Sony показала новые телевизоры Bravia в России
Калейдоскоп

Sony показала новые телевизоры Bravia в России

Компания Sony представила новую линейку телевизоров Bravia на российском рынке. Гости презентации одними из первых в России смогли увидеть и оценить качество изображения новой линейки BRAVIA OLED AF8, 4K HDR телевизоров серий XF90 и XF85, XF80, XF75, XF70, а также новой линейки телевизоров с поддержкой Full HD и операционной системой Android TV™ серии WF8.
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4 июня 2018 в 15:44

Главная новинка — это высокотехнологичные телевизоры BRAVIA OLED, оснащенные оригинальной акустической технологей Acoustic Surface. Звук в этих моделях передаётся всей поверхностью экрана — его можно буквально почувствовать, приложив руку к лицевой панели.

Благодаря OLED-экрану телевизоры серии AF8 обеспечивают поразительную детализацию изображения, глубокий черный цвет, насыщенные и реалистичные цвета, а также максимально широкий угол обзора. Высококлассный процессор последнего поколения максимально точно управляет 8 миллионами пикселей на OLED-экране для получения непревзойденного по качеству изображения в формате 4K HDR. В дополнение к этому, технология Acoustic Surface переносит источник звука прямо на экран, создавая захватывающий эффект для зрителя. Монолитный дизайн дает возможность избавиться от привычных динамиков, чтобы зритель видел перед собой только качественную картинку и ничего лишнего. Минимальный размер подставки телевизора серии AF8 позволяет без проблем установить его где угодно.

Продажи новых 4K HDR телевизоров BRAVIA OLED серии AF8 с диагональю 55» и 65» уже начались. Оформить предзаказ и узнать цены можно уже сегодня на сайте фирменного интернет-магазина Sony Store Online.

На презентации также были представлены новые серии ЖК-телевизоров BRAVIA с поддержкой 4K HDR на платформе Android TV™. В специальной демонстрационной зоне были показаны возможности новой технологии X-Motion Clarity, обеспечивающей четкое и плавное изображение даже очень динамичных сцен без ущерба для яркости. Такая технология будет очень полезна любителям фильмов в жанре экшен и поклонникам спортивных трансляций.

4K HDR-телевизоры серий XF90, XF85, XF80, и Full HD-телевизоров серий WF8, WF66, RF4 уже в продаже. Читать далее

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