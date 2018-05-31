Идея на выходные: фестиваль «Усадьба Jazz»
Впервые в России выступит группа The New Power Generation. Этот легендарный коллектив с 1990 года сопровождал все выступления Принса, кумира целой эпохи Prince. 2 июня в Архангельском прозвучит песня «Purple Rain» и другие хиты исполнителя.
На сцене «Партер» выступят популярная певица Ёлка, группа AYWA (Франция), играющая традиционные песни стран Магриба с привнесенными элементами фанка, регги и рока. Еще одним хедлайнером станет легендарная группа «АукцЫон», в этом году отмечающая 40-летний юбилей. Также на сцене «Партер» выступят SunSay, певица Manizha и группа «Меджикул».
На фестивале можно будет послушать нью-йоркского саксофониста Донни Маккаслина (США), который участвовал в записи последнего прижизненного альбома Дэвида Боуи, и молодого джазового музыканта Джейкоба Кольера, обладателя двух премий «Грэмми».
На сцене Jazz Club будут представлены любимые посетителями джазовых клубов российские музыканты. В первый день фестиваля здесь будет преобладать более традиционный джаз — от свинга до пост-бопа. Во второй день здесь можно будет услышать интересные эксперименты по смешению джаза с электроникой, например, невероятные по энергетике сеты Jazz Between и Jazzve, выступление коллектива Данилы Никитина «21pm», Under Influence, Cotton Air и Jazz Friends. Кроме того, Jazz Club станет и поэтической сценой, благодаря специальному проекту актера Анатолия Белого.
На сцене «Квартирник у Сёмушкиной», где президент и идейный вдохновитель фестиваля Мария Семушкина соберет самых талантливых музыкантов, выступят Groove Garden, Алиса Тен, Bubamara Brass Band и Диана Поленова.
Подробнее о фестивале можно узнать тут.