Сезон красной рыбы на острове Балчуг: что попробовать?
В московских ресторанах круглый год подают свежие морепродукты и дикую — в частности, всеми любимую красную — рыбу. Правда, порой определение «свежая» не совсем уместно — ведь вылов такой рыбы носит сезонный характер.
Красная рыба одна из самых востребованных в кулинарии. К ней относят представителей осетровых (осётр, стерлядь, севрюга, белуга, шип) и лососевых (лосось, семга, горбуша, чавыча, кижуч, форель, кета, нерка и другие).
Сезон красной рыбы начинается в мае и длится до конца сентября. Именно в этот период в ресторанах и магазинах можно приобрести самых свежих осетровых и лососевых.
Такая рыба богата всевозможными витаминами и минералами. Высокое содержание фосфора, йода, кальция, фтора, витаминов Е, В, РР, А и многих других благоприятно воздействуют на суставы, укрепляют кости, улучшают память, а также снижают риск возникновения гипертонии и онкологических заболеваний. А полиненасыщенные кислоты омега-3 питают клетки и продлевают молодость.
Чтобы полакомиться свежей красной рыбой и зарядить свой организм витаминами не обязательно ехать на Дальний Восток. Ресторан «Рыба Мечты», который расположен в историческом здании XIX века «Товарищества Петра Смирнова» в самом центре Москвы на острове Балчуг, предлагает своим гостям авторское меню от известного шеф-повара Санг Кеун Оуха.
В каждом блюде акцент сделан на продукты. Так, сахалинская корюшка приобретает неповторимый свежий «огуречный» вкус, а чавыча, приготовленная с помощью особых французских техник, отличается сбалансированным вкусом и сочностью.
Среди блюд также нельзя не отметить подкопченную нерку с салатом из сельдерея, котлеты из кеты с нежным соусом тартар и карпаччо из нерки, приготовленное с изысканным соусом понзу из трюфелей и уксуса.
Для всех этих блюд используется только судовая дикая рыба, которая поставляется в ресторан без посредников напрямую с Дальнего Востока.
Успейте попробовать блюда из сезонной рыбы в ресторане «Рыба Мечты» по адресу: ул. Садовническая, дом 57, строение 1.