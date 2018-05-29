  • Гольф-клуб «Завидово» приглашает на открытый мастер-класс!
  • Гольф-клуб «Завидово» приглашает на открытый мастер-класс!
Калейдоскоп

Гольф-клуб «Завидово» приглашает на открытый мастер-класс!

В первое воскресенье лета — 3 июня — гольф-клуб Завидово открывает свои двери для всех дам и угощает приветственным коктейлем.
29 мая 2018 в 19:56

Если вы еще никогда не играли в гольф, но давно хотели испытать свои силы в «спорте миллионеров», посетите гольф-курорт подмосковном Завидово.

3 июля корт будет открыт для всех желающих — а для дам в этот день посещение клуба будет бесплатным!


Регистрация открыта до 1 июня! Заявки принимаются на golf@zavidovo-golf.ru.

Поля, покрытые идеальным газоном, и опытный тренер Ангелина Монахова — все, что нужно для того, чтобы сделать первые шаги в мире большого гольфа!

  • Гольф-клуб «Завидово» приглашает на открытый мастер-класс!
В программе мероприятия турниры как для действующих гольфисток, так и для новичков, снэг-гольф и гольф-дартс, экскурсии по гольф-полю, церемония награждения и барбекю, тест-драйвы автомобилей, DJ-сеты и многое другое!

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