Гольф-клуб «Завидово» приглашает на открытый мастер-класс!
В первое воскресенье лета — 3 июня — гольф-клуб Завидово открывает свои двери для всех дам и угощает приветственным коктейлем.
29 мая 2018 в 19:56
Если вы еще никогда не играли в гольф, но давно хотели испытать свои силы в «спорте миллионеров», посетите гольф-курорт подмосковном Завидово.
3 июля корт будет открыт для всех желающих — а для дам в этот день посещение клуба будет бесплатным!
Регистрация открыта до 1 июня! Заявки принимаются на golf@zavidovo-golf.ru.
Поля, покрытые идеальным газоном, и опытный тренер Ангелина Монахова — все, что нужно для того, чтобы сделать первые шаги в мире большого гольфа!