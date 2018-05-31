Самый необычный спектакль в Москве
Лифт поднимается на последний этаж, двери открываются — и глаза ослепляет яркий белый свет. Кажется, что это вход в чистилище или научную лабораторию из фантастического фильма. В этой маленькой белой комнате и начинается театральное представление «Зеркало Карлоса Сантоса».
По словам автора идеи и генерального продюсера спектакля Евгения Кадомского, Карлос Сантос — «комбинация Карлоса Кастанеды и Санта-Клауса». Они оба дарят нам подарки, которые позволяют нам определиться с направлением, в котором мы хотим дальше развиваться. Такую же цель преследуют и создатели «Зеркала».
Это нельзя назвать спектаклем в его привычном понимании. Действие разворачивается не перед зрителем, а вокруг него; вместо сцены здесь — лабиринт из 12 комнат площадью 1000 квадратных метров. «Мы проводим человека через серию комнат-состояний, чтобы активировать его скрытые ресурсы счастья и запустить программу реализации отложенных или забытых внутренних целей», — рассказывает режиссер проекта Талгат Баталов.
«Зеркало Карлоса Сантоса» чем-то напоминает квест, только здесь зритель заперт не в замкнутом пространстве, а в собственной оболочке, и задача состоит не в том, чтобы с помощью подсказок найти ключ и выйти из комнаты, а в том, чтобы раскрыться и выйти из зоны комфорта.
Надев маски и одинаковые плащи, оставив все свои личные вещи на входе и расставшись на два часа со своими телефонами, зрители перемещаются из одной комнаты в другую, следуя туда, куда ведет их голос в наушниках. При этом перемещение происходит не только в пространстве, но и во времени. Участники возвращаются в детство, потом переносятся обратно в настоящее, а после — заглядывают в будущее. Во время этих пространственно-временных путешествий зрителям предлагают задуматься о своих давних мечтах, которые были по какой-то причине забыты и не были осуществлены.
Для автора идеи Евгения Кадомского «Зеркало Карлоса Сантоса» — это «новая форма развлечения, где за короткий промежуток времени можно очиститься от «накипи» и что-то почувствовать. Провести два часа без Москвы, отключиться и, возможно, приблизиться к самому себе. Глубина погружения каждого будет зависеть от собственного желания: кто-то может просто пройти это приключение, а кто-то может заглянуть в свое подсознание. И, поскольку все действие построено вокруг темы желаний и мечты, у каждого есть возможность понять, там ли он находится, где хочет быть».
После спектакля зрителей ждет ужин с вином за большим 10-метровым столом, где уже можно снять маски, стать самими собой, познакомиться с другими участниками и поделиться своими впечатлениями от увиденного.