Как гусары Париж брали: реконструкция в Подмосковье
19 мая в парке «Пилигрим», на территории усадьбы в Середниково, прошла военно-историческая реконструкция «Взятие Парижа».
Зрители стали свидетелями схватки русской армии императора Александра I с войсками Наполеона Бонапарта.
По словам организаторов, это представление — урок истории в новом формате.
«Мы стараемся создать глубокое многоплановое впечатление, поэтому помимо самой реконструкции для посетителей будут работать интерактивные площадки. Военные лагеря двух армий, конный двор, походная кузня, улица ремесел — всё это позволяет погрузиться в атмосферу и быт того времени» — говорит Михаил Кудинов, директор Центра патриотического воспитания Университета «Синергия».
Больше двух десятков построек в парке «Пилигрим» воссоздают антураж французской столицы конца XVIII — начала XIX века, где можно, например, выпить кофе в старинном кафе, погулять по узким парижским улочкам, примерить историческое снаряжение, сфотографироваться с гусарами и получить уроки верховой езды от мастеров московского ипподрома.
«У нас есть уникальный опыт проведения подобных реконструкций, — отмечает Михаил Кудинов, — в 2016 году к юбилею знаменитой битвы Первой Мировой Войны мы провели реконструкцию «Брусиловский прорыв», а весной 2017 «Штурм Берлина» к 72-й годовщине Дня Победы. Мы приглашали профессиональных каскадеров и пиротехников с Мосфильма, чтобы сделать представление ярким. Но это всё средства, а цель у нас одна — развивать у молодежи уважение к традициям и культуре родной страны».
За военно-историческую реконструкцию «Штурм Берлина» Университет «Синергия» получил две престижные награды: лучшее образовательное мероприятие 2017 года по версии международной премии Eventex и лучшее массовое мероприятие в рамках национальной премией «Золотой пазл».