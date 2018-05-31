  • Как гусары Париж брали: реконструкция в Подмосковье
    Фото: Антон Глазман
  • Как гусары Париж брали: реконструкция в Подмосковье
  • Как гусары Париж брали: реконструкция в Подмосковье
Калейдоскоп

Как гусары Париж брали: реконструкция в Подмосковье

Треск ружей, дробь барабанов, гром пушек, запах дыма и походной каши: в подмосковной усадьбе прошел самый необычный урок истории.
31 мая 2018 в 15:35
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19 мая в парке «Пилигрим», на территории усадьбы в Середниково, прошла военно-историческая реконструкция «Взятие Парижа».

Зрители стали свидетелями схватки русской армии императора Александра I с войсками Наполеона Бонапарта.

По словам организаторов, это представление — урок истории в новом формате.

  • Как гусары Париж брали: реконструкция в Подмосковье
    Фото: Антон Глазман

«Мы стараемся создать глубокое многоплановое впечатление, поэтому помимо самой реконструкции для посетителей будут работать интерактивные площадки. Военные лагеря двух армий, конный двор, походная кузня, улица ремесел — всё это позволяет погрузиться в атмосферу и быт того времени» — говорит Михаил Кудинов, директор Центра патриотического воспитания Университета «Синергия».

Больше двух десятков построек в парке «Пилигрим» воссоздают антураж французской столицы конца XVIII — начала XIX века, где можно, например, выпить кофе в старинном кафе, погулять по узким парижским улочкам, примерить историческое снаряжение, сфотографироваться с гусарами и получить уроки верховой езды от мастеров московского ипподрома.

  • Как гусары Париж брали: реконструкция в Подмосковье
    Фото: Антон Глазман

«У нас есть уникальный опыт проведения подобных реконструкций, — отмечает Михаил Кудинов, — в 2016 году к юбилею знаменитой битвы Первой Мировой Войны мы провели реконструкцию «Брусиловский прорыв», а весной 2017 «Штурм Берлина» к 72-й годовщине Дня Победы. Мы приглашали профессиональных каскадеров и пиротехников с Мосфильма, чтобы сделать представление ярким. Но это всё средства, а цель у нас одна — развивать у молодежи уважение к традициям и культуре родной страны».


За военно-историческую реконструкцию «Штурм Берлина» Университет «Синергия» получил две престижные награды: лучшее образовательное мероприятие 2017 года по версии международной премии Eventex и лучшее массовое мероприятие в рамках национальной премией «Золотой пазл».

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