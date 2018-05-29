Национальные фестивали Азии и Океании
Путешествуя с «Эмирейтс», вы сможете окунуться в культуру страны назначения уже на борту самолета. Например, посмотреть национальные фильмы и послушать плейлисты региональных исполнителей с помощью бортовой развлекательной системой ice с более чем 3500 каналами. В дополнение к этому, во время полета у вас будет возможность познакомиться с гастрономическими традициями страны, в которую вы направляетесь, ведь на разных маршрутах «Эмирейтс» всегда доступны местные блюда. Так, на рейсах в Индию пассажирам подают карри, на рейсах в Дубай — меззе, а на рейсах в Японию — традиционный обед кайсеки.
Фестиваль Те Мататини
Где: Окленд (Новая Зеландия)
Количество рейсов: 1 ежедневный рейс из Москвы
Фестиваль Те Мататини проходит раз в два года в разных регионах Новой Зеландии и посвящен культуре маори. В рамках фестиваля устраиваются соревнования, где лучшие команды Новой Зеландии и Австралии, исполняющие хака, соревнуются за главный приз. Хака — это ритуальный танец, во время которого все участники одновременно топают ногами, бьют себя по груди и бедрам, строят различные гримасы и высовывают языки. Этот танец стал всемирно известен благодаря All Blacks, сборной Новой Зеландии по регби, которая с конца 19 века исполняет хаку перед соревнованиями. Кроме этого на фестивале Те Мататини можно услышать традиционное чтение мотеатеа, пение ваиата-а-ринга («песни действия»), увидеть жонглирование, массовое шествие и фейерверк, а также поучаствовать в различных мастер-классах, посвященных нанесению татуировок моко, резьбе по дереву, кручению веревок, плетению и местным играм маори.
Фестиваль Мумба
Где: Мельбурн (Австралия)
Количество рейсов: 3 ежедневных рейса из Москвы
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Четырехдневный Мумба является крупнейшим фестивалем Австралии и проводится в Мельбурне ежегодно с 1955 года. Это семейный праздник, название которого с языка аборигенов переводится как «соберёмся вместе и повеселимся». Джек О’Хаган даже посвятил ему песню «Приезжай в Мельбурн на Мумбу». Программа фестиваля включает в себя концерты, состязания по водным видам спорта и теннису, велогонки, речную регату, салют и многое другое. Самой яркой частью фестиваля является парад Мумба, который по своим масштабам и красочности не уступает бразильским карнавалам. Традиционно шествие открывает группа аборигенов, танцующих под диджериду, за ними, также пританцовывая, следуют колонны участников в ярких национальных костюмах разных стран и эпох. На этом фестивале вы узнаете многое о культуре и истории Австралии, а попробовать ее на вкус вы сможете на борту «Эмирейтс». На австралийских рейсах этой авиакомпании есть специальное меню, которое разрабатывалось на протяжении 14-ти месяцев при участии австралийских шеф-поваров. Оно включает широкий выбор традиционных местных блюд: например, колбаски из ягненка с мятой.
Праздник фонарей
Где: Тайбэй (Тайвань)
Количество рейсов: 1 ежедневный рейс из Москвы
Праздник фонарей отмечается в Тайване в 15-й день первого месяца по лунному календарю. В этот день местные жители запускают небесные фонарики различных форм и размеров, а на улицах устраиваются красочные фольклорные представления, включающие танец Янгэ (танцы, зародившиеся на полях во время высадки рисовой рассады), львиный танец и хождение на ходулях. Существуют две красивые легенды, объясняющие традицию запускать небесные фонарики. Первое поверье гласит, что души умерших родственников спускаются на землю отметить праздник с родными, а миллионы небесных фонариков освещают их обратную дорогу на небеса. По другой легенде небесные фонарики наоборот зажигаются для того, чтобы души предков могли спуститься на землю и встретить весну. На этом фестивале вы также сможете отправить в небо бумажный светильник с пожеланиями и попробовать традиционные Юаньсяо, шарики из клейкого риса со сладкой начинкой и цукатами.
Фестиваль красок Холи
Где: Бангалор, Дели, Мумбай (Индия)
Количество рейсов: 2 ежедневных рейса из Москвы в Бангалор, 2 ежедневных рейса из Москвы в Дели и 3 ежедневных рейса из Москвы в Мумбай
Холи — один из самых ярких и популярных праздников Индии, который благодаря своей красочности также отмечается в России, Америке и некоторых странах Европы. В ночь полной луны на праздник сжигают чучело или украшенное дерево, прогоняют через огонь скот и ходят по углям, считая, что зола костра Холи приносит удачу и отпугивает злых духов. Праздник Холи многогранен, как и сама Индия. С ним связаны три различные легенды, и в разных частях страны доминирует одна из них, влияя на традиции и способы празднования. На юге страны в празднике участвует молодежь, а взрослые сидят дома или ходят друг к другу в гости; в центральной части Индии на крышах зданий зажигают маленькие огоньки и возносят оранжевые флаги, как символ огня; а самое масштабное празднование происходит на севере с большим количеством красок и украшений на улицах.
Сонгкран / Тайский Новый год
Где: Бангкок, Пхукет (Таиланд)
Количество рейсов: 3 ежедневных рейса из Москвы в Бангкок (+1 рейс, который осуществляется с пятницы по субботу), 1 ежедневный рейс из Москвы в Пхукет
В день Сонгкрана в Таиланде традиционно случается нашествие туристов, желающих поучаствовать в водных битвах на улицах страны. Праздник знаменует конец жаркого сезона и наступление сезона дождей, от которого зависит насколько хорошим будет урожай риса, а само название Сонгкран переводится как «смена» или «переход». Празднество можно условно разделить на три части: утром семьи отправляются к храму, где преподносят еду монахам, днем проводят ритуал омовения, поливая статую Будды водой с лепестками роз, а затем наступает самая веселая часть фестиваля — обливание окружающих водой для привлечения удачи и избавления от всего плохого, произошедшего в уходящем году. Обливают водой даже солдат и полицейских, дежурящих на улице, так что упакуйте свои деньги и телефоны в водонепроницаемые сумки до того, как присоединитесь к празднеству и промокнете до нитки стараниями доброжелательных тайцев.
Тайпусам
Где: Сингапур и Куала-Лумпур (Малайзия)
Количество рейсов: 4 ежедневных рейса из Москвы в Сингапур (+1 рейс, который осуществляется все дни, кроме вторника), 2 ежедневных рейса из Москвы в Куала-Лумпур
Тайпусам посвящен тамильскому богу войны, борцу со злыми силами Муругану. По легенде, он с помощью копья победил демона, терроризировавшего весь мир. Обычно самоистязания, которые верующие практикуют в дни празднества, являются платой за желания, исполненные Муруганом. Согласно традиции к нему можно обращаться для решения проблемы, обычно это делают семьи, которые не могут завести детей, или тяжелобольные. Прося о помощи, люди дают обет, обязуясь выполнить «кавади». Размер кавади зависит от серьезности проблемы, поэтому кто-то участвует в процессии в храм, неся на голове кувшин с молоком, а другие истязают себя в состоянии транса, не испытывая при этом боли. Говорят, что раны, нанесенные в ходе ритуала, быстро заживают.
Фестиваль грязи
Где: Порён, недалеко от Сеула (Южная Корея)
Количество рейсов: 2 ежедневных рейса из Москвы
Порёнский фестиваль грязи появился в 1998 году, после того как в 1996 были проведены исследования, подтверждающие полезные свойства местной грязи. На сегодняшний день он имеет международный статус и ежегодно привлекает огромное число желающих совместить приятное с полезным: поиграть в грязи и при этом поправить свое здоровье. Организаторы фестиваля предлагают целый ряд грязевых активностей: грязевой реслинг для мужчин и женщин, танцы, гонки, бодиарт из цветной грязи, спа процедуры и конкурсы красоты для самых измазанных. А вечером участники фестиваля смогут насладиться культурной программой, включающей концерты, уличные парады, шоу фейерверков и танцевальную вечеринку.
Порён находится недалеко от Сеула, и добраться в этот город можно на одном из автобусов, совершающих рейсы по этому маршруту из разных частей города. Также в Сеуле можно приобрести однодневный групповой тур к пляжу Daecheon, на котором проходит фестиваль грязи. Долететь с комфортом до самой столицы можно с «Эмирейтс».
Сандзя-мацури / Фестиваль «трёх святынь»
Где: Токио (Япония)
Количество рейсов: 4 ежедневных рейса из Москвы
Сандзя-мацури считается одним из трех крупнейших синтоистских фестивалей. Праздник посвящен двум братьям-рыбакам, которые нашли в своих сетях статуэтку богини Каннон, в честь которой был построен один из старейших храмов Японии — Сэнсодзи. В параде, организованном в честь фестиваля, участвуют три микоси (переносные святыни), каждая из которых весит около тонны. Каждую микоси несут около 500 человек, при этом их специально расшатывают «на счастье». Этот праздник предоставляет туристам уникальную возможность увидеть гейш и татуировки «ирезуми» японской мафии — якудзы. Сандзя-мацури — это единственный в году день, когда снимается запрет на демонстрацию татуировок «ирезуми», и якудза с гордостью обнажаются, чтобы похвастаться своими роскошными рисунками. Ежегодно эта процессия, состоящая из священнослужителей, городских чиновников, гейш, музыкантов и танцоров, собирает до двух миллионов человек.