Калейдоскоп

Национальные фестивали Азии и Океании

В каждой стране есть необычные праздники и фестивали, которые помогают путешественникам лучше узнать культуру и обычаи. Сезон отпусков не за горами, и именно поэтому мы составили для вас список национальных фестивалей Азии и Океании, которые откроют эту часть света с новой стороны.
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29 мая 2018 в 13:53
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  • Национальные фестивали Азии и Океании

Путешествуя с «Эмирейтс», вы сможете окунуться в культуру страны назначения уже на борту самолета. Например, посмотреть национальные фильмы и послушать плейлисты региональных исполнителей с помощью бортовой развлекательной системой ice с более чем 3500 каналами. В дополнение к этому, во время полета у вас будет возможность познакомиться с гастрономическими традициями страны, в которую вы направляетесь, ведь на разных маршрутах «Эмирейтс» всегда доступны местные блюда. Так, на рейсах в Индию пассажирам подают карри, на рейсах в Дубай — меззе, а на рейсах в Японию — традиционный обед кайсеки.

Фестиваль Те Мататини

Где: Окленд (Новая Зеландия)

Количество рейсов: 1 ежедневный рейс из Москвы

Фестиваль Те Мататини проходит раз в два года в разных регионах Новой Зеландии и посвящен культуре маори. В рамках фестиваля устраиваются соревнования, где лучшие команды Новой Зеландии и Австралии, исполняющие хака, соревнуются за главный приз. Хака — это ритуальный танец, во время которого все участники одновременно топают ногами, бьют себя по груди и бедрам, строят различные гримасы и высовывают языки. Этот танец стал всемирно известен благодаря All Blacks, сборной Новой Зеландии по регби, которая с конца 19 века исполняет хаку перед соревнованиями. Кроме этого на фестивале Те Мататини можно услышать традиционное чтение мотеатеа, пение ваиата-а-ринга («песни действия»), увидеть жонглирование, массовое шествие и фейерверк, а также поучаствовать в различных мастер-классах, посвященных нанесению татуировок моко, резьбе по дереву, кручению веревок, плетению и местным играм маори.

Фестиваль Мумба

Где: Мельбурн (Австралия)

Количество рейсов: 3 ежедневных рейса из Москвы

  • Национальные фестивали Азии и Океании
    Фото: Moomba Festival/Facebook
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