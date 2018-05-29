Калейдоскоп

Как любовь к мотоспорту привела к созданию инновационного продукта: история бренда BUFF

Родиной испанского бренда головных уборов и аксессуаров BUFF стала Каталония: здесь жил Хуан Рохас, владелец текстильной фабрики, заядлый байкер и будущий основатель марки.
29 мая 2018 в 13:35
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  • Как любовь к мотоспорту привела к созданию инновационного продукта: история бренда BUFF

Рохас проводил много времени за рулем мотоцикла: жгучее южное солнце, холодный ветер, насекомые — все это доставляло неудобства. Нужен был удобный аксессуар, который бы защищал шею и голову. В то время байкеры носили длинные военные шарфы и арафатки, но нельзя сказать, что это было очень комфортно: арафатка так и норовила развязаться, шарфы были колючими, тоже разматывались и могли за что-нибудь зацепиться на ходу. Нужно было что-то более удобное и функциональное, что при желании можно было бы носить как шарф или балаклаву.

В начале 1990-х годов Хуан Рохас начал свои эксперименты. До этого он в течение двадцати пяти лет выпускал на семейной фабрике трикотажные манжеты и воротники для многих европейских брендов футбольных маек: текстильное производство было ему очень хорошо знакомо. Хуан взял за основу военный платок и пробовал сшить его в других кроях, из другого материала. Все свои находки он дарил друзьям-байкерам и лыжным инструкторам: те тестировали новинки, делились впечатлениями и давали советы. В результате возникла бесшовная бандана в виде трубы. В 1992 году Хуан запустил в продажу первую коллекцию под логотипом BUFF: это сленговое сокращение от испанского слова bufanda, то есть шарф.

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