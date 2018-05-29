Как любовь к мотоспорту привела к созданию инновационного продукта: история бренда BUFF
Рохас проводил много времени за рулем мотоцикла: жгучее южное солнце, холодный ветер, насекомые — все это доставляло неудобства. Нужен был удобный аксессуар, который бы защищал шею и голову. В то время байкеры носили длинные военные шарфы и арафатки, но нельзя сказать, что это было очень комфортно: арафатка так и норовила развязаться, шарфы были колючими, тоже разматывались и могли за что-нибудь зацепиться на ходу. Нужно было что-то более удобное и функциональное, что при желании можно было бы носить как шарф или балаклаву.
В начале 1990-х годов Хуан Рохас начал свои эксперименты. До этого он в течение двадцати пяти лет выпускал на семейной фабрике трикотажные манжеты и воротники для многих европейских брендов футбольных маек: текстильное производство было ему очень хорошо знакомо. Хуан взял за основу военный платок и пробовал сшить его в других кроях, из другого материала. Все свои находки он дарил друзьям-байкерам и лыжным инструкторам: те тестировали новинки, делились впечатлениями и давали советы. В результате возникла бесшовная бандана в виде трубы. В 1992 году Хуан запустил в продажу первую коллекцию под логотипом BUFF: это сленговое сокращение от испанского слова bufanda, то есть шарф.
Сейчас классические бесшовные банданы BUFF Original носят не только байкеры, но и лыжники, сноубордисты, бегуны, туристы и даже футбольные болельщики: у бренда есть коллекция с банданами в виде флагов разных стран — актуальный аксессуар накануне Чемпионата мира по футболу. Название знаменитых бандан-труб давно стало нарицательным: теперь аналогичные модели и других производителей называют баффами, а оригинальные вещи бренда можно найти более чем в 70 странах мира. Каждый год компания выпускает более 6 миллионов вещей.
Банданы BUFF можно носить четырнадцатью разными способами — как шарф, балаклаву, налобник, резинку для волос и не только. В Сети можно найти и более оригинальные способы, например, кто-то придумал использовать их как бандаж при растяжениях.
Банданы очень технологичные и удобные: у них нет швов, которые могли бы натирать, чаще всего их делают из микрофибры, ткани, сплетенной из очень тонких полимерных нитей. Такой материал одновременно дает коже дышать, отлично отводит влагу и быстро высыхает. Что важно, вещи из микрофибры не линяют после стирки, благодаря плотному переплетению нитей они эластичные и износостойкие. Но и это не все: BUFF использует микрофибру с улучшенными свойствами. Ткань обработана ионами серебра, которые уничтожают бактерии и предотвращают появление неприятного запаха. На лето есть банданы с пропиткой от насекомых и максимальной защитой от ультрафиолета. Кроме микрофибры, компания производит вещи из флиса Polartec, шерсти Merino, волокна CoolMax и не только.
Наконец, имеет значение и внешний вид: только одну классическую бандану BUFF Original выпускают в 150 разных цветах и принтах. Бренд делает ставку на разнообразие и предлагает множество расцветок и дизайнов. Кроме того, компания выпускает кастомизированные версии: если вы хотите партию бандан со своим дизайном, просто напишите BUFF. Например, у нас есть красивые модели для National Geographic.
BUFF не ограничился только производством многофункциональных бандан: позднее компания начала выпускать шапки, шарфы, балаклавы и даже одежду. В этом году марка представила очередную новинку — коллекцию кепок для бегунов, туристов, велосипедистов и впервые бейсболки и снепбеки для города. Для городской линейки BUFF использовал те же технологии, что и для спортивных товаров. Дизайн кепок вдохновлен каталонскими пейзажами, региона, в котором и родился бренд. Яркие цвета и природные принты в виде пальм, неба и моря так и побуждают поскорей отправиться в Каталонию!
Кстати, если будете путешествовать по провинции, загляните в небольшой городок Игуалада, который находится в 65 километрах от Барселоны. Именно здесь расположен головной офис BUFF и фабрика, на которой производят большую часть вещей бренда.