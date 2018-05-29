По прозвищу Зверь
Этот удивительный заповедник со сложносочинённым названием расположен вблизи Серпухова, всего в двух часах езды от Москвы. Занимающий площадь почти 5000 га, он считается одним из самых крошечных в России, к тому же это единственная в Подмосковье природоохранная территория со статусом биосферного резервата ЮНЕСКО.
В отличие от своих «старших братьев», Приокский-Террасный заповедник, которому в этом году исполнилось 70 лет, славен не столько своей флорой и ландшафтами, сколько уникальной фауной — а именно зубрами. В питомнике, расположенном на территории 200 га, ведутся работы по восстановлению популяции этого древнего, родственного бизону животного с целью их последующего расселения по другим заповедникам и нацпаркам, а также на дикой природе — на Кавказе и в Беловежской пуще в Польше и Белоруссии. Не случайно на гербе Серпуховского района можно увидеть золотого зубра — успешная деятельность учёных по воскрешению почти вымершего крупнейшего млекопитающего Европы прославила его на весь мир.
ОБНОВЛЁННЫЙ МИКРОАВТОБУС CITROËN SPACETOURER
Автомобиль идеально подходит для путешествия семьей или большой компанией — в нём легко могут разместиться до восьми человек с багажом. При желании в трансформирующийся просторный салон даже можно поставить велосипеды — и остановившись на пикник рядом с заповедником, колесить по изумрудным берегам Оки.
Для удобства всех пассажиров двери открываются автоматически с обеих сторон, причём отдельный бонус — возможность открыть их без рук, для чего достаточно провести ногой под углом заднего бампера. Откидывающиеся столики передних сидений дают возможность наскоро перекусить (или плотно подкрепиться) в дороге, а панорамная крыша — любоваться балетом облаков в поднебесье из первого ряда. Проекционный дисплей сенсорной навигационной системы находится прямо перед водителем и показывает ключевую информацию о движении машины, а если вдруг застрянете в пробке — послушайте аудиокнигу, благодаря отменной акустике пассажиры и сами становятся действующими лицами.