  • По прозвищу Зверь
  • По прозвищу Зверь
  • По прозвищу Зверь
  • По прозвищу Зверь
Калейдоскоп

По прозвищу Зверь

С приходом лета так и тянет выбраться на природу, но постоянно что-то мешает — то не хватает времени, то места для всех желающих в машине, то желания проводить весь день за рулём. Все эти проблемы легко решить, отправившись в дневное автопутешествие в Приокский-Террасный заповедник на обновлённом микроавтобусе Citroёn SpaceTourer.
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29 мая 2018 в 15:11

Этот удивительный заповедник со сложносочинённым названием расположен вблизи Серпухова, всего в двух часах езды от Москвы. Занимающий площадь почти 5000 га, он считается одним из самых крошечных в России, к тому же это единственная в Подмосковье природоохранная территория со статусом биосферного резервата ЮНЕСКО.

В отличие от своих «старших братьев», Приокский-Террасный заповедник, которому в этом году исполнилось 70 лет, славен не столько своей флорой и ландшафтами, сколько уникальной фауной — а именно зубрами. В питомнике, расположенном на территории 200 га, ведутся работы по восстановлению популяции этого древнего, родственного бизону животного с целью их последующего расселения по другим заповедникам и нацпаркам, а также на дикой природе — на Кавказе и в Беловежской пуще в Польше и Белоруссии. Не случайно на гербе Серпуховского района можно увидеть золотого зубра — успешная деятельность учёных по воскрешению почти вымершего крупнейшего млекопитающего Европы прославила его на весь мир.

Для детей увидеть бизонов — всё равно, что прокатиться на машине времени или полетать на птеродактиле, ведь до этого подобных гигантов им показывали лишь на картинках. Во время полуторачасовой экскурсии по защищённой ограждениями экотропе в северной части резервата гид рассказывает об истории питомника, объясняет как, собственно, отличить зубра от бизона (в заповеднике есть и бородатые «американцы», которые содержатся отдельно) и что они едят.А перед возвращением домой стоит подняться на пятиметровую вышку, окинуть взором Приокский заповедник и пообещать себе приехать сюда опять — когда умильные телята превратятся в настоящих «царей быков».
  • По прозвищу Зверь

ОБНОВЛЁННЫЙ МИКРОАВТОБУС CITROËN SPACETOURER
Автомобиль идеально подходит для путешествия семьей или большой компанией — в нём легко могут разместиться до восьми человек с багажом. При желании в трансформирующийся просторный салон даже можно поставить велосипеды — и остановившись на пикник рядом с заповедником, колесить по изумрудным берегам Оки.
  • По прозвищу Зверь

Для удобства всех пассажиров двери открываются автоматически с обеих сторон, причём отдельный бонус — возможность открыть их без рук, для чего достаточно провести ногой под углом заднего бампера. Откидывающиеся столики передних сидений дают возможность наскоро перекусить (или плотно подкрепиться) в дороге, а панорамная крыша — любоваться балетом облаков в поднебесье из первого ряда. Проекционный дисплей сенсорной навигационной системы находится прямо перед водителем и показывает ключевую информацию о движении машины, а если вдруг застрянете в пробке — послушайте аудиокнигу, благодаря отменной акустике пассажиры и сами становятся действующими лицами.

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