Круиз по островам в Banyan Tree Samui
Прогулка на яхте по Сиамскому заливу может быть короткой — всего на полдня, или на целый день. Чем заняться во время прогулки — решать вам. Беспечно загорать, плавать с маской в живописных лагунах, или же просто наслаждаться видом с бокалом белого вина, пока яхта будет петлять среди островов на закате.
Ко Тао — или «остров черепах» — лучшее место для дайвинга во всем Таиланде. Кристально чистая вода омывает белоснежные пляжи острова, а если вы решите сойти на берег, то к вашим услугам вся индустрия пляжных баров и ресторанов.
Ко Таэн — крошечный райский уголок без туристов с длинной-длинной полоской пляжа, который скорее всего окажется полностью только в вашем распоряжении, вместе с роскошным рифом и великолепной мангровой рощей.
Ко Матсум — тихий остров с еще одним красивым пляжем и великолепным видом на соседний Ко Самуи.
Яхта Sense of Sea была построена по специальному заказу Banyan Tree и отвечает высочайшим стандартам комфорта и сервиса компании. Яхту можно заказать и для трансфера из аэропорта — представьте себе, как вы, словно в фильме о Джеймс Бонде, не успев сойти с трапа самолета, пересаживаетесь на яхту и мчитесь на курорт. Процедура регистрации будет произведена сразу на яхте, и вы можете сразу переключиться в режим отпуска.
Прогулку на яхте можно забронировать круглый год, и вне зависимости от выбранного маршрута, все гости получают доступ к профессиональному оборудованию для рыбалки, снорклинга, закускам и напиткам, гостей на яхте сопровождает англоговорящий персонал.