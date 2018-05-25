  • Круиз по островам в Banyan Tree Samui
  • Круиз по островам в Banyan Tree Samui
Калейдоскоп

Круиз по островам в Banyan Tree Samui

Banyan Tree Samui приглашает на захватывающую прогулку по красивейшим островам архипелага Самуи. Оказавшись на курорте, будет непросто решиться оставить свою виллу с собственным бассейном и батлером, но оно того стоит.
Banyan Tree Samui
25 мая 2018 в 22:02

Прогулка на яхте по Сиамскому заливу может быть короткой — всего на полдня, или на целый день. Чем заняться во время прогулки — решать вам. Беспечно загорать, плавать с маской в живописных лагунах, или же просто наслаждаться видом с бокалом белого вина, пока яхта будет петлять среди островов на закате.

Ко Тао — или «остров черепах» — лучшее место для дайвинга во всем Таиланде. Кристально чистая вода омывает белоснежные пляжи острова, а если вы решите сойти на берег, то к вашим услугам вся индустрия пляжных баров и ресторанов.

Ко Таэн — крошечный райский уголок без туристов с длинной-длинной полоской пляжа, который скорее всего окажется полностью только в вашем распоряжении, вместе с роскошным рифом и великолепной мангровой рощей.

Ко Матсум — тихий остров с еще одним красивым пляжем и великолепным видом на соседний Ко Самуи.

Яхта Sense of Sea была построена по специальному заказу Banyan Tree и отвечает высочайшим стандартам комфорта и сервиса компании. Яхту можно заказать и для трансфера из аэропорта — представьте себе, как вы, словно в фильме о Джеймс Бонде, не успев сойти с трапа самолета, пересаживаетесь на яхту и мчитесь на курорт. Процедура регистрации будет произведена сразу на яхте, и вы можете сразу переключиться в режим отпуска.

  • Круиз по островам в Banyan Tree Samui

Прогулку на яхте можно забронировать круглый год, и вне зависимости от выбранного маршрута, все гости получают доступ к профессиональному оборудованию для рыбалки, снорклинга, закускам и напиткам, гостей на яхте сопровождает англоговорящий персонал.

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