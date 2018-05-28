  • В Москве прошел вечер Sennheiser Fest
  • В Москве прошел вечер Sennheiser Fest
  • В Москве прошел вечер Sennheiser Fest
  • В Москве прошел вечер Sennheiser Fest
  • В Москве прошел вечер Sennheiser Fest
  • В Москве прошел вечер Sennheiser Fest
Калейдоскоп

В Москве прошел вечер Sennheiser Fest

Праздник высоких технологий приняла площадка Gamer Stadium.
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28 мая 2018 в 18:03

На вечере, открытом генеральным директором «Зеннхайзер Аудио» Натальей Березовской, была представлена экспозиция самых популярных продуктов и новинок в сегментах профессионального, бытового и геймерского оборудования.

Особая роль в программе была отведена проекту #ЗвуквГлавнойРоли. Видео, отснятые на Ambeo Smart Headset, произвели настоящий фурор. Эта компактная и мобильная бинауральная записывающая гарнитура позволяет запускать трехмерную запись на смартфоне одним нажатием кнопки. В результате создается потрясающий 3D-эффект: слушатель буквально погружается в реальное звуковое пространство, ощущая не только сам звук, но и все направления, с которых он приходит.

А еще этот вечер украсили:
• диджей Phenomen;
• блогер и музыкант Никита Черников;
• три геймерские зоны;
• ежечасная лотерея с призами от Sennheiser.

Sennheiser — немецкая компания, работающая в сфере аудиотехнологий с 1945 года. Узнайте больше о детище профессора Фрица Зеннхайзера на официальном сайте.

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