В Москве прошел вечер Sennheiser Fest
На вечере, открытом генеральным директором «Зеннхайзер Аудио» Натальей Березовской, была представлена экспозиция самых популярных продуктов и новинок в сегментах профессионального, бытового и геймерского оборудования.
Особая роль в программе была отведена проекту #ЗвуквГлавнойРоли. Видео, отснятые на Ambeo Smart Headset, произвели настоящий фурор. Эта компактная и мобильная бинауральная записывающая гарнитура позволяет запускать трехмерную запись на смартфоне одним нажатием кнопки. В результате создается потрясающий 3D-эффект: слушатель буквально погружается в реальное звуковое пространство, ощущая не только сам звук, но и все направления, с которых он приходит.
А еще этот вечер украсили:
• диджей Phenomen;
• блогер и музыкант Никита Черников;
• три геймерские зоны;
• ежечасная лотерея с призами от Sennheiser.
Sennheiser — немецкая компания, работающая в сфере аудиотехнологий с 1945 года. Узнайте больше о детище профессора Фрица Зеннхайзера на официальном сайте.