  • Витражи дворца Шекинских ханов
    Витражи дворца Шекинских ханов
    Фото: Андрей Паламарчук
  • Снимаем на смартфон: Азербайджан
    Фото: Андрей Паламарчук
  • Снимаем на смартфон: Азербайджан
    Фото: Андрей Паламарчук
  • Снимаем на смартфон: Азербайджан
    Фото: Андрей Паламарчук
  • Резиденты Четырехугольного замка
    Резиденты Четырехугольного замка
    Резиденты Четырехугольного замка Фото: Андрей Паламарчук
  • В Лагиче, селе мастеров
    В Лагиче, селе мастеров
    Фото: Андрей Паламарчук
  • Снимаем на смартфон: Азербайджан
    Фото: Андрей Паламарчук
  • Снимаем на смартфон: Азербайджан
    Фото: Андрей Паламарчук
Калейдоскоп

Снимаем на смартфон: Азербайджан

Каждое удивительное путешествие заслуживает того, чтобы о нем сохранились соответствующие воспоминания. Фототур в Азербайджан был по-настоящему удивительным и оставил на память сотни фотографий. Большая часть из них была сделана не на зеркальные и беззеркальные камеры, которых у нас было хоть отбавляй, а на смартфон — Sony Xperia XZ2.
Партнерский материал
7 июня 2018 в 19:10
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Гобустан. Утром мы на знаменитых грязевых вулканах Апшеронского полуострова. У нас два смартфона: у меня — полноразмерная версия, у фотографа Андрея — изящная Sony Xperia XZ2 Compact. Инструкцию изучать было некогда, но все и так интуитивно понятно. Долой блокировку экрана: начинаем!

Слишком светлое небо, белесое марево. Снимать почти монохромный, «лунный» пейзаж с непривычки непросто, но динамический диапазон камеры впечатляет: она с легкостью отрабатывает полутона и вытягивает детали даже на сером небе.

  • Фото: Андрей Паламарчук
  • Фото: Андрей Паламарчук
  • Фото: Андрей Паламарчук
  • Фото: Андрей Паламарчук
  • Фото: Андрей Паламарчук
  • Фото: Андрей Паламарчук
  • Фото: Андрей Паламарчук
  • Фото: Андрей Паламарчук
  • Фото: Андрей Паламарчук
В полдень мы перемещаемся в Гобустанский заповедник, где на скалах сохранились сотни петроглифов времен неолита. Солнце забралось в зенит, отбрасывая резкие тени. Слишком контрастная картинка, но умный CMOS-сенсор Exmor RS с разрешением 19 МП подстраивается к неудобному свету. Затененные и освещенные участки проработаны одинаково хорошо, а рельефные наскальные рисунки на фото получаются отчетливее, чем их видит глаз.

  • Фото: Андрей Паламарчук
  • Фото: Андрей Паламарчук
  • Фото: Андрей Паламарчук
  • Фото: Андрей Паламарчук
  • Фото: Андрей Паламарчук
  • Фото: Андрей Паламарчук
  • Фото: Андрей Паламарчук
  • Фото: Андрей Паламарчук
  • Фото: Андрей Паламарчук
  • Фото: Андрей Паламарчук
  • Фото: Андрей Паламарчук
  • Фото: Андрей Паламарчук
  • Фото: Андрей Паламарчук
  • Фото: Андрей Паламарчук
  • Фото: Андрей Паламарчук
Старый город Баку — Ичери-шехер. Фотоаппараты остались в отеле, и мы гуляем налегке. Камера смартфона продолжает радовать — при съемке как в полумраке дворца Ширваншахов, так и на улочках, где царит контраст теней и солнечного света. Читать далее

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