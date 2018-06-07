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Витражи дворца Шекинских хановФото: Андрей Паламарчук
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Фото: Андрей Паламарчук
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Фото: Андрей Паламарчук
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Фото: Андрей Паламарчук
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Резиденты Четырехугольного замкаРезиденты Четырехугольного замка Фото: Андрей Паламарчук
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В Лагиче, селе мастеровФото: Андрей Паламарчук
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Фото: Андрей Паламарчук
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Фото: Андрей Паламарчук
Снимаем на смартфон: Азербайджан
Каждое удивительное путешествие заслуживает того, чтобы о нем сохранились соответствующие воспоминания. Фототур в Азербайджан был по-настоящему удивительным и оставил на память сотни фотографий. Большая часть из них была сделана не на зеркальные и беззеркальные камеры, которых у нас было хоть отбавляй, а на смартфон — Sony Xperia XZ2.
Партнерский материал
7 июня 2018 в 19:10
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Гобустан. Утром мы на знаменитых грязевых вулканах Апшеронского полуострова. У нас два смартфона: у меня — полноразмерная версия, у фотографа Андрея — изящная Sony Xperia XZ2 Compact. Инструкцию изучать было некогда, но все и так интуитивно понятно. Долой блокировку экрана: начинаем!
Слишком светлое небо, белесое марево. Снимать почти монохромный, «лунный» пейзаж с непривычки непросто, но динамический диапазон камеры впечатляет: она с легкостью отрабатывает полутона и вытягивает детали даже на сером небе.
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Фото: Андрей Паламарчук
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Фото: Андрей Паламарчук
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Фото: Андрей Паламарчук
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Фото: Андрей Паламарчук
-
Фото: Андрей Паламарчук
-
Фото: Андрей Паламарчук
-
Фото: Андрей Паламарчук
-
Фото: Андрей Паламарчук
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Фото: Андрей Паламарчук
-
Фото: Андрей Паламарчук
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Фото: Андрей Паламарчук
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Фото: Андрей Паламарчук
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Фото: Андрей Паламарчук
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Фото: Андрей Паламарчук
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Фото: Андрей Паламарчук
…В оставшиеся дни были и ночной Баку, и интерьеры мечети в Габала, и горные пейзажи, и витражи дворца Шекинских ханов. Воспоминания об этой поездке останутся у нас навсегда. Благодаря Sony Xperia XZ2.