Иннополис: дорога в будущее
Расположенный в часе езды от Казани Иннополис — образцово-показательный пример реализации самых передовых градостроительных проектов. Среди футуристичных зданий татарского Города солнца новый Subaru Outback чувствует себя в своей тарелке — ведь он и сам будто сошёл со страниц фантастического романа.
В Иннополисе есть технопарк, где находятся офисы ведущих технологических компаний, IT-университет с лабораторией робототехники, оборудованные по последнему слову техники больница и спорткомплекс, и даже двери в квартиры открываются по отпечатку пальца. При этом большинство насущных вопросов можно решить прямым обращением к чиновникам в их официальные аккаунты — или общий городской чат на Telegram, а службу одного окна заменяет консьерж-сервис.
Новый Subaru Outback воплощает в себе последние достижения в автомобилестроении — например, это первая серийная машина с бесступенчатой вариаторной трансмиссией Lineartronic, благодаря которой движение стало ещё более плавным. Поршни инновационного горизонтально-оппозитного двигателя Subaru BOXER расположены под углом 180 градусов, что позволило уменьшить его высоту, снизить вибрацию и повысить сбалансированность автомобиля.
Одно нажатие кнопки — и система Subaru Intelligent Drive изменяет реакции на действия педаллью акселератора: сбалансированный режим Intelligent подходит для ежедневных поездок, а Sport точно понравится всем любителям быстрого разгона и динамичной езды. Система помощи при движении по бездорожью X-MODE управляет двигателем, симметричным полным приводом и тормозами, позволяя уверенно двигаться по бездорожью, скользким дорогам, крутым подъёмам и спускам.
Благодаря камерам переднего и бокового обзора, а также камере заднего вида на дисплей выводится цветное изображение, облегчающее маневрирование и парковку. А придающие автомобилю сходство с роботом камеры EyeSight используются для адаптивного круиз-контроля, удержания в полосе движения, предупреждения о начале движения идущего впереди автомобиля, оценки усталости водителя и автоматического экстренного торможения.
Кожаный салон Subaru Outback настолько удобен и просторен, что и водитель, и каждый пассажир чувствует себя VIP-персоной, а впечатляющий 527-литровый багажник легко вмещает в себя несколько объёмных чемоданов и ещё остаётся место для вороха пакетов с покупками.
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