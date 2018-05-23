Скорость, точность, мастерство
В воздушных гонках Red Bull Air Race все основано на скорости и пунктуальности: за одну минуту пилоты преодолевают дистанцию в шесть километров и выполняют смертельно-опасные фигуры, проходя на бреющем полете трассу головокружительного слалома. Как и в прошлом году, сезон-2018 стартовал в феврале, в Абу-Даби (ОАЭ). В апреле участники переместились в Канны (Франция), в мае — в Тибу (Япония).
В июне серия отправится в столицу Венгрии, Будапешт, а затем настанет черед России — шестой этап пройдет в Казани, в конце августа. После Татарстана Red Bull Air Race нагрянет в Индианаполис (США).
Два заключительных этапа чемпионата пройдут в Азии. Точное время и место пока не объявлены.
В этом сезоне ряды воздушных посланников Hamilton, официального хронометриста чемпионата, пополнили три новых пилота. К «быстрому корсиканцу» Николя Иванофф присоединились испанский летчик-ас Хуан Веларде, канадец Пит Маклауд и итальянец Дарио Коста.
В 2018 году четырех покорителей воздушного пространства будет сопровождать новая модель Khaki Pilot Air Race Chrono Quartz. Спортивный кварцевый хронограф предлагается со стильным кожаным ремешком или металлическим браслетом. На установленном в корпусе диаметром 44 мм из нержавеющей стали серо-синем циферблате размещены 60-секундный, 30-минутный и 10-часовой счетчики. Заднюю крышку корпуса украшает гравировка официального логотипа Red Bull Air Race. Изысканные детали красного и синего цветов и клетчатый флаг в положении «12 часов» стали воплощением идеального сочетания авиационного стиля и швейцарской точности.
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Официальный сайт Red Bull Air Race