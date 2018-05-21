  • В гостях у Фудзи-сан: 5 вещей, которые стоит сделать у подножия горы
    Фото: Яна
  • В гостях у Фудзи-сан: 5 вещей, которые стоит сделать у подножия горы
    Фото: Юлия Жуликова
  • В гостях у Фудзи-сан: 5 вещей, которые стоит сделать у подножия горы
    Фото: Юлия Жуликова
Калейдоскоп

В гостях у Фудзи-сан: 5 вещей, которые стоит сделать у подножия горы

Священная вершина Фудзи — достаточный повод для поездки в Японию! Чтобы путешествие было более насыщенным, платежная система JCB представляет 5 вещей, которые нужно сделать рядом с горой.
21 мая 2018 в 18:00

Зачастую священную гору Японии именуют не «Фудзиямой», а почтительно: «Фудзи-сан» (уважительное обращение, которое означает «господин» или «госпожа»).

Фудзи-сан смело можно назвать одной из самых красивых гор мира: ровные, симметричные склоны, покрытая снегом вершина, примыкающие к склону зеленые поля и голубые озера оставляют незабываемые впечатления.

Итак, вы добрались до Фудзи. Чем заняться?

• Прокатиться на самой крутой горке в мире в парке аттракционов Фудзи-кю.

Takabisha — горка с углом падения в 121 градус, занесенная в книгу рекордов Гиннеса. Парк Фудзи-кю у подножия не для слабонервных: самые страшные аттракционы Японии расположены именно здесь.

  • В гостях у Фудзи-сан: 5 вещей, которые стоит сделать у подножия горы
Путешественникам советуют заглянуть в дом ужасов, построенный в виде психиатрической лечебницы. Он настолько страшный, что немногие посетители доходят до конца. С картой JCB вы сможете купить билет в парк со скидкой до 400 иен.

• Полюбоваться Фудзи-сан с высоты.

Японцы давно уже нашли самые лучшие варианты любования горой. Один из них — это фуникулеры, путь которых лежит через возвышенности региона.

  • В гостях у Фудзи-сан: 5 вещей, которые стоит сделать у подножия горы
JCB предлагает скидки на фуникулеры Mt.Fuji Panoramic Ropeway и Minobusan Ropeway. Рассмотрите гору во всей ее красе в любое время года с высоты.

• Отдохнуть на горячих источниках.

Регион у Фудзи-сан славится горячими источниками по всей стране, что неудивительно: Фудзи-сан на самом деле — спящий вулкан. Источники здесь богаты минеральными солями магния, калия, которые благотворно влияют на организм.

  • В гостях у Фудзи-сан: 5 вещей, которые стоит сделать у подножия горы
Здесь действует, например, Fujiyama Hot Spring, предлагающий посетить источники по специальной цене только для держателей карт JCB. Кстати, здание Fujiyama Hot Spring очень напоминает дом Ю-Бабы из аниме «Унесенные ветром».

• Посетить деревню ниндзя. Читать далее

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