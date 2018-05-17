В Москве соберутся ведущие мировые эксперты по интернет-маркетингу
На одной площадке соберутся международные эксперты по интернет-маркетингу и 3000 участников. Организатор мероприятия — Школа Бизнеса Университета «Синергия», генеральный партнер — коммуникационное агентство Synergy Digital.
Главная идея события — дать участникам рабочие тактики и инструменты продвижения бизнеса в Интернете. Эксперты форума раскроют такие темы, как трафик, конверсия и монетизация, аналитика и CRO, контент-маркетинг, SMM, поисковая оптимизация, а также поделятся актуальными инструментами диджитал-маркетинга, примерами из практики и лайфхаками по онлайн-продвижению.
«Каждый, кто занимается бизнесом, должен посетить Synergy Digital Forum. Потому что сегодня нет компании, которая не работала бы в Интернете. Ни один бизнес на сегодняшний день не может существовать без работы в Сети», — говорит генеральный директор агентства Synergy Digital Дмитрий Юрков. — «Вы получите лучшие инструменты по интернет-маркетингу и «тяжелые» практики, которые применяют международные корпорации с миллиардными оборотами. На сцене выступят международные спикеры, каждый из которых лучший в своем деле — в веб-аналитике, в SEO, в директ-маркетинге, в контекстной рекламе и так далее. Впервые эти титаны выступят на одной сцене здесь, в России».
Спикерами форума станут:
• основатель Skype — Йонас Кьеллберг;
• эксперт №1 в мире по веб-аналитике — Авинаш Кошик;
• основатель крупнейшей в мире компании, которая специализируется на рекламе в YouTube — Том Бриз, Читать далее
• CEO GlobalBit (израильской компании по разработке мобильных приложений, которые используют более 100 млн человек) — Вадим Файнштейн;
•эксперт по лояльности, экс-маркетолог Virgin Group — Алекс Хантер;
• соавтор бестселлера «Жесткий SMM. Выжать из соцсетей максимум» — Ким Уэлш-Филлипс,
•создатель и CEO компании OWOX — Владислав Флакс;
эксперт №1 в мире по Google AdWords — Майк Роудс и другие.
Участники смогут получить не меньше 100 решений, которые нужно реализовать в своей компании. Сделать это можно как самостоятельно, так и под руководством генерального партнера форума — коммуникационного агентства Synergy Digital.
Идеолог и организатор форума — Школа Бизнеса Университета «Синергия», один из ведущих российских вузов. На базе Университета работает первая в России Школа Бизнеса «Синергия», имеющая 6 престижных международных аккредитаций AMBA. Университет известен как организатор масштабных бизнес-событий; Synergy Global Forum 2017 в Москве вошел в Книгу рекордов Гиннеса, как крупнейший бизнес-форум в мире.
Генеральный партнер форума — коммуникационное агентство Synergy Digital, которое имеет филиалы в Москве, Нью-Йорке и Дубае. Основные направления деятельности — разработка сайтов, продвижение бизнеса через Интернет, повышение конверсии воронки продаж, реклама мобильных приложений. Агентство работает с международными корпорациями (Газпром, Pepsi, Heineken, Nestle и др.) и продвигает все бизнес-события «Синергии», среди которых — Synergy Global Forum, Synergy Insight Forum и Большой предпринимательский форум «Трансформация».