Калейдоскоп

В Москве соберутся ведущие мировые эксперты по интернет-маркетингу

21−22 мая в Crocus City Hall можно будет узнать все об эффективных инструментах онлайн-продвижения.
17 мая 2018 в 21:14
  • В Москве соберутся ведущие мировые эксперты по интернет-маркетингу

На одной площадке соберутся международные эксперты по интернет-маркетингу и 3000 участников. Организатор мероприятия — Школа Бизнеса Университета «Синергия», генеральный партнер — коммуникационное агентство Synergy Digital.

Главная идея события — дать участникам рабочие тактики и инструменты продвижения бизнеса в Интернете. Эксперты форума раскроют такие темы, как трафик, конверсия и монетизация, аналитика и CRO, контент-маркетинг, SMM, поисковая оптимизация, а также поделятся актуальными инструментами диджитал-маркетинга, примерами из практики и лайфхаками по онлайн-продвижению.

Пройти регистрацию на Форум

«Каждый, кто занимается бизнесом, должен посетить Synergy Digital Forum. Потому что сегодня нет компании, которая не работала бы в Интернете. Ни один бизнес на сегодняшний день не может существовать без работы в Сети», — говорит генеральный директор агентства Synergy Digital Дмитрий Юрков. — «Вы получите лучшие инструменты по интернет-маркетингу и «тяжелые» практики, которые применяют международные корпорации с миллиардными оборотами. На сцене выступят международные спикеры, каждый из которых лучший в своем деле — в веб-аналитике, в SEO, в директ-маркетинге, в контекстной рекламе и так далее. Впервые эти титаны выступят на одной сцене здесь, в России».

Спикерами форума станут:

• основатель Skype — Йонас Кьеллберг;

• эксперт №1 в мире по веб-аналитике — Авинаш Кошик;

• основатель крупнейшей в мире компании, которая специализируется на рекламе в YouTube — Том Бриз, Читать далее

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