Участник «Евровидения» Alekseev и другие звезды дадут концерты в московском «Korston»
Alekseev — 19 мая
Никита Алексеев, он же — «Открытие года», «Прорыв года» и «Певец года» по версиям жюри престижных музыкальных премий, обладатель платинового сингла на iTunes.
Совсем недавно, в мае этого года, он представил Беларусь на «Евровидении — 2018», которое проходит в Лиссабоне. Перед этим артист посетил c концертами Азербайджан, Эстонию, Литву, Нидерланды, Израиль и Испанию, а вскоре он продолжит турне визитом в Москву и большим концертом в «Korston».
Зрители услышат громкие хиты: «Пьяное солнце», «Чувствую душой», «Океанами стали», «Снов осколки», «Навсегда», композиции из дебютного альбома, а также обновленную версию песни «Forever», с которой певец выступил на конкурсе в столице Португалии.
География концертов одного из самых успешных исполнителей СНГ насчитывает более 15 стран, а его поклонники знают его песни наизусть, одаривают громкими овациями и не отпускают без того, чтобы не вызвать «на бис».
Машина времени — 29 июня
Как провести единственный свободный день посреди Чемпионата Мира по футболу? Отборы закончатся 28 июня, одна восьмая начнется 30, а вечером 29 числа можно ненадолго перевести дыхание. Отличный способ это сделать — доехать до Воробьевых гор (от Лужников это всего-то навсего через речку!) и весь вечер хором петь хорошо знакомые песни вместе с теми, кто их написал.
В этот раз «Машина» играет программу «Оставайся собой», в которую вошли хиты и материал нового альбома «Вы». Вместе с неразлучной с 1979 года тройкой «машинистов» — Андреем Макаревичем, Александром Кутиковым и Валерием Ефремовым — на сцену выйдут Игорь Хомич (гитара), Александр Левочкин (клавишные, бэк-вокал), Александр Дитковский (труба, тамбурин, бэк-вокал) и Сергей Остроумов (перкуссия).
Korston Club Hotel Moscow
Адрес: Москва, улица Косыгина, дом 15