Международный форум Skyservice 2018 открылся в Москве
Форум в московском Гостином Дворе собрал представителей ведущих российских и зарубежных авиакомпаний, поставщиков бортового питания и сервисов.
В работе форума принимут участие порядка 40 авиаперевозчиков, более 50 компаний здесь представят свою продукцию и сервисы, а общее число участников достигнет 2000 человек! Организатором форума стал «Аэромар» — крупнейший российский производитель бортового питания.
Skyservice 2018 открыл генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. «После тридцатилетнего перерыва «Аэрофлот» вернул себе место в мировой авиационной элите. В 2017 году «Аэрофлот» и его дочерние авиакомпании перевезли более 50 миллионов человек, что позволило войти в ТОП-20 авиагрупп мира по пассажиропотоку», — заявил во вступительном слове Виталий Савельев. «Подобный результат стал возможен только благодаря резкому улучшению качества сервиса на борту».
Генеральный директор ПАО «Аэрофлот» особо отметил вклад дочерней компании ЗАО «Аэромар». «Эффективное партнерство с ЗАО «Аэромар» позволяет нам делать ставку на бортовой сервис как одно из конкурентных преимуществ», — заявил Виталий Савельев.
Владимир Джао, генеральный директор ЗАО «Аэромар», подчеркнул весомую роль в развитии бортового сервиса пассажиров: «Путь к пассажиру, к его хорошему настроению, лежит через желудок».
Генеральный директор ЗАО «Аэромар» представил девять кейтерингов, которые примут участие в премии SkyDelight Awards, и главный приз, который будет вручен лучшему бортпроводнику, — автомобиль.
В ходе церемонии открытия Skyservice 2018 заместитель генерального директора по работе с клиентами ПАО «Аэрофлот», председатель совета директоров ЗАО «Аэромар» Вадим Зингман представил известных часто летающих пассажиров, чьи неравнодушие и рекомендации помогают авиакомпаниям совершенствовать сервис. Кстати: накануне бортпроводникам ряда авиакомпаний-участников форума было предложено ответить на два вопроса: «Кто ваш любимый пассажир? » и «Почему?»
Победителями среди часто летающих пассажиров стали:
1. Маргарита Симоньян — «За разработку самого популярного меню»;
2. Чулпан Хаматова — «Самой летающей актрисе театра»;
3. Филипп Киркоров — «Самому музыкальному пассажиру»;
4. Аркадий Новиков — «Самому летающему шефу»;
5. Тина Канделаки — «Самой спортивной пассажирке»;
6. Тигран Кеосаян — «Самому летающему телеведущему»;
7. Мария Бондарева — «Самой летающей журналистке»;
8. Виктор Дробыш — «Самому летающему композитору»;
9. Вероника Белоцерковская — «Гастрономическому гуру»;
10. Олег Зотов — «Самому летающему фешн-фотографу»;
11. Михаил Галустян — «Самому веселому пассажиру»;
12. Андрей Малахов — «Самому спортивному пассажиру».
Победителей поздравили генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев и генеральный директор ЗАО «Аэромар» Владимир Джао, которые вручили им памятные призы.
Деловая программа форум открылась заседанием «Трансформация маркетинговых инструментов в условиях цифровой экономики», на котором выступят представители крупных компаний, активно развивающих современные сервисы для пассажиров.
В ходе первого дня работы Форума также прошли дискуссии «Всемирные кулинарные тренды. Развитие бортового питания» и «Аудиовидео- и виртуальный контент на бортах воздушных судов», участие в которых приняли ведущие российские и зарубежные эксперты в области обслуживания пассажиров.
На площадке Форума Skyservice 2018 состоялось обучение бортпроводников 18 авиакомпаний по программе ISPY.
Узнать программу форума и зарегистрироваться можно на официальном сайте Skyservice 2018.
В первый день работы форума Skyservice 2018 была проведена премия Sky Delight Awards 2018. Девять поваров ведущих мировых кейтерингов, которые разрабатывают меню и готовят блюда для миллионов авиапассажиров по всему миру, сойдутся в кулинарном поединке.
Работу первого дня третьего Международного форума Skyservice 2018 завершило вручение наград Sky Travel Awards — премии, в рамках которой эксперты-блогеры оценили аэропорты, бизнес-залы и гостиницы.
Международный форум Skyservice 2018 пройдет с 15 по 16 мая 2018 по адресу: Москва, Гостиный Двор, ул. Ильинка, 4.
Аккредитация на Международный форум Skyservice 2018: reg.sky-service.com/register
Пресс-служба Международного форума Skyservice 2018:
press@sky-service.com, тел.: