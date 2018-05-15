Калейдоскоп

Международный форум Skyservice 2018 открылся в Москве

Международный форум, посвященный развитию сервиса на бортах гражданской авиации, будет работать 15 и 16 мая в двух шагах от Красной площади.
15 мая 2018 в 19:15
  • Международный форум Skyservice 2018 открылся в Москве

Форум в московском Гостином Дворе собрал представителей ведущих российских и зарубежных авиакомпаний, поставщиков бортового питания и сервисов.

В работе форума принимут участие порядка 40 авиаперевозчиков, более 50 компаний здесь представят свою продукцию и сервисы, а общее число участников достигнет 2000 человек! Организатором форума стал «Аэромар» — крупнейший российский производитель бортового питания.

Skyservice 2018 открыл генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. «После тридцатилетнего перерыва «Аэрофлот» вернул себе место в мировой авиационной элите. В 2017 году «Аэрофлот» и его дочерние авиакомпании перевезли более 50 миллионов человек, что позволило войти в ТОП-20 авиагрупп мира по пассажиропотоку», — заявил во вступительном слове Виталий Савельев. «Подобный результат стал возможен только благодаря резкому улучшению качества сервиса на борту».

Генеральный директор ПАО «Аэрофлот» особо отметил вклад дочерней компании ЗАО «Аэромар». «Эффективное партнерство с ЗАО «Аэромар» позволяет нам делать ставку на бортовой сервис как одно из конкурентных преимуществ», — заявил Виталий Савельев.

Владимир Джао, генеральный директор ЗАО «Аэромар», подчеркнул весомую роль в развитии бортового сервиса пассажиров: «Путь к пассажиру, к его хорошему настроению, лежит через желудок».

Генеральный директор ЗАО «Аэромар» представил девять кейтерингов, которые примут участие в премии SkyDelight Awards, и главный приз, который будет вручен лучшему бортпроводнику, — автомобиль.

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