Было — стало: как преобразился 110-летний венецианский отель
Острова Лидо — настоящая летняя веранда Венеции. Это цепочка длинных песчаных отмелей, которая отделяет город от Адриатического моря. Идеальные пляжи, ласковый морской ветерок — уже больше века архипелаг слывет одним из лучших курортов мира.
Не случайно здесь 110 лет назад был построен отель Excelsior — роскошный венецианский дворец в лучших традициях «Прекрасной эпохи». Открытие прошло с помпой: 21 июля 1908 года сюда, на остров Лидо, прибыли 3000 гостей! Этому дню предшествовали 18 месяцев проектирования и строительства.
Прошел век. К сезону-2018 в отеле провели масштабную реставрацию — и Excelsior вновь распахнул свои двери. Работы еще немало: архитекторы и строители будут обновлять старинный отель до 2020 года.
Впрочем, реставрация нисколько не помешает постояльцам — и, разумеется, она ведется в полном соответствии с замыслом основателей отеля — предпринимателя Николо Спада и архитектором Джованни Сарди.
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Реставрация началась в декабре 2016 года. Основная задача состояла в том, чтобы вдохнуть новую жизнь в символ венецианского гостеприимства — и сохранить исторически ценный объект. Итог первого этапа был представлен этой весной: 12 апреля отель вновь открылся после реконструкции величественного фасада и купола (который пострадал от пожара в 2014 году).
Новых гостей отеля Excelsior Venice Lido Resort порадует новая и современная отделка. Пляжный ресторан La Taverna начнет купальный сезон в июне 2018 года с совершенно новым дизайном и меню, в котором будут присутствовать лучшие блюда итальянской кухни.
Последующие этапы генерального плана будут реализованы в ближайшие два года и должны включать в себя капитальный ремонт роскошных спален, залов и коридоров, а также ресторанов отеля.