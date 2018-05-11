  • Huawei P20, P20 Pro или Lite: какой выбрать?
    P20
  • Huawei P20, P20 Pro или Lite: какой выбрать?
    P20
  • Huawei P20, P20 Pro или Lite: какой выбрать?
    P20 Pro (внимание на камеру из трех объективов).
  • Huawei P20, P20 Pro или Lite: какой выбрать?
    P20 Lite
  • Huawei P20, P20 Pro или Lite: какой выбрать?
    P20 Lite
Калейдоскоп

Huawei P20, P20 Pro или Lite: какой выбрать?

Сравниваем новые смартфоны от Huawei и разбираемся в их особенностях.
11 мая 2018 в 14:44

Внешность и особые приметы

Дизайн у этих трех моделей схож: разработчики стремились выделить экран, сделав края корпуса максимально тонкими.

Отличить модель-флагман можно, просто взглянув на заднюю панель: у Huawei P20 и Lite — две камеры, у Huawei P20 Pro — аж 3.

Кстати, камеры Huawei P20 Pro и Huawei P20, сделанные совместно со знаменитой фирмой Leica, получили высшие баллы от экспертов Valued Camera eXperience, или VCX. Места в этом рейтинге распределяются в зависимости от качества снимков и характеристик камер в мобильных устройствах. Смартфоны Huawei P20 Pro и P20 заняли в нем первое и второе место, получив 74 и 71 балл соответственно.

Далее — размеры экранов: если у Huawei P20 Pro диагональ в 6,1 дюйма, то дисплеи Lite и P20 поменьше: в 5,84. Разрешение у всех трех — 2240 x 1080 пикселей.

Умные телефоны

В сердце у новинок Huawei P20 и Huawei P20 Pro — 8-ядерный процессор Kirin 970, который состоит из:

• 4 ядер Cortex A73 с частотой 2,36 ГГц,

• 4 ядер Cortex A53 с частотой 1,8 ГГц и сопроцессора i7.

У модели P20 Lite тоже восемь ядер, но процессор предыдущей серии — Kirin 659. Его показатели, впрочем, схожи: четыре ядра по 2,36 Ггц и четыре — по 1,7 Ггц.

Главное отличие — у Kirin 970 есть выделенный модуль нейронных вычислений, ускоряющий обработку задач. Это значит, что смартфоны станут шустрее и умнее; смогут, в частности, точнее распознавать лица, попавшие в кадр, давать адекватный перевод с иностранных языков или эффективнее управлять приложениями и задачами.

Игры и многие приложения требуют высокой производительности — ее моделям Lite, P20 и P20 Pro обеспечат 4, 4 и 6 Гбайт оперативной памяти соответственно.

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