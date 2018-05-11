Huawei P20, P20 Pro или Lite: какой выбрать?
Внешность и особые приметы
Дизайн у этих трех моделей схож: разработчики стремились выделить экран, сделав края корпуса максимально тонкими.
Отличить модель-флагман можно, просто взглянув на заднюю панель: у Huawei P20 и Lite — две камеры, у Huawei P20 Pro — аж 3.
Кстати, камеры Huawei P20 Pro и Huawei P20, сделанные совместно со знаменитой фирмой Leica, получили высшие баллы от экспертов Valued Camera eXperience, или VCX. Места в этом рейтинге распределяются в зависимости от качества снимков и характеристик камер в мобильных устройствах. Смартфоны Huawei P20 Pro и P20 заняли в нем первое и второе место, получив 74 и 71 балл соответственно.
Далее — размеры экранов: если у Huawei P20 Pro диагональ в 6,1 дюйма, то дисплеи Lite и P20 поменьше: в 5,84. Разрешение у всех трех — 2240 x 1080 пикселей.
Умные телефоны
В сердце у новинок Huawei P20 и Huawei P20 Pro — 8-ядерный процессор Kirin 970, который состоит из:
• 4 ядер Cortex A73 с частотой 2,36 ГГц,
• 4 ядер Cortex A53 с частотой 1,8 ГГц и сопроцессора i7.
У модели P20 Lite тоже восемь ядер, но процессор предыдущей серии — Kirin 659. Его показатели, впрочем, схожи: четыре ядра по 2,36 Ггц и четыре — по 1,7 Ггц.
Главное отличие — у Kirin 970 есть выделенный модуль нейронных вычислений, ускоряющий обработку задач. Это значит, что смартфоны станут шустрее и умнее; смогут, в частности, точнее распознавать лица, попавшие в кадр, давать адекватный перевод с иностранных языков или эффективнее управлять приложениями и задачами.
Игры и многие приложения требуют высокой производительности — ее моделям Lite, P20 и P20 Pro обеспечат 4, 4 и 6 Гбайт оперативной памяти соответственно.
В гаджетах установлена операционная система — Android 8 и интерфейс EMUI 8.1 — разработка Huawei, которая должна максимально раскрыть интеллектуальные возможности смартфонов.
Процессоры и интерфейс новых смартфонов поддерживают технологии машинного обучения, с помощью которых устройство непрерывно подстраивается к привычкам и потребностям пользователя. Это может работать эффективнее — и экономить батарейку.
И P20, и P20 Pro получили встроенные накопители ёмкостью 128 Гбайт и поддержку двух сим-карт. Модель Lite оправдывает название с 64 гигабайтами ROM.
А снимают хорошо?
Камеры Leica — главная изюминка флагманов и P20 Pro и P20.
Флагман получил камеру из трех (!) объективов VARIO-SUMMILUX-H 1:1.6−2.4/27−80ASPH с трехкратным оптическим и пятикратным гибридным зумом и рекордным для мобильных устройств разрешением.
У камеры — 40 Мп RGB сенсора с объективом f/1.8, 20 Мп монохромного сенсора с объективом f/1.6 и 8 Мп сенсора, оснащенного длиннофокусным объективом f/2.4.
Технология Leica color, датчик цветовой температуры освещения и аппаратный стабилизатор изображения обеспечивают снимкам четкость, яркость и насыщенные натуралистичные цвета при любых условиях съёмки.
Суммарная светочувствительность основной камеры может достигать ISO 102400, что позволяет получать качественные фото даже при очень низком освещении и без проблем снимать удалённые объекты с помощью гибридного пятикратного зума.
Смартфон Huawei P20 получил новую двойную камеру Leica, состоящую из цветного модуля с разрешением 12 Мп с размером пикселя 1,55 нм и монохромного 20 Мп модуля, благодаря которому камера весьма успешно справляется с ночной съемкой.
Оба устройства способны снимать видеоролики в формате 4К, делать замедленную съемку со скоростью 960 кадров в секунду, что в четыре раза выше стандарта 240 к/с.
Прибавьте сюда фирменную технологию стабилизации изображения по 6 осям, а также 4D автофокус, способный прогнозировать направление движения объекта.
Фронтальные камеры новых моделей, помимо разрешения 24 Мп, получили целый набор функций на основе технологий искусственного интеллекта. Они умеют, например, улучшать портреты с помощью обширного набора фильтров, делать 3-х мерную коррекцию освещения, а еще — корректировать цвет и очертания лиц, делая их максимально натуралистичными вне зависимости от условий съёмки. Также модели получили функцию распознавания лица для разблокировки смартфона.
Модель Huawei P20 Lite оснащена фронтальной камерой с разрешением 16 Мп и основной камерой с двумя объективами 16 Мп + 2 Мп. Камеры Huawei P20 Lite улавливают детали и чувствительны к изменениям интенсивности освещения и цвета.
Благодаря эффекту боке и режиму «Украшение» основная камера Huawei P20 lite дает пользователям возможность делать детализированные и яркие снимки.
Фронтальная камера Huawei P20 lite распознает лица по 96 точкам и позволяет получать качественные селфи. Функции «умной» фотографии позволяют снимать жестами, заменять фон и применять AR-эффекты, что дает еще больше свободы творчества.
Заряд долго держат?
Модель Huawei P20 Pro оснащена батареей ёмкостью 4000 мАч, которая поддерживает до 22 часов просмотра видео и работы в сетях LTE.
Модель Huawei P20 оснащается батареей на 3600 мАч, обеспечивающей до 16 часов серфинга в LTE сетях и просмотра видео. Технология быстрой зарядки Huawei SuperCharge в сочетании с функциями управления питанием.
Для обеспечения быстрой зарядки Huawei P20 Lite комплектуется зарядным устройством 9V2A в сочетании с 15-слойной защитной системой, что сокращает время зарядки на 30 процентов.
Все три новинки поступили в продажу месяц назад, в начале апреля.
Более подробная информация — на сайте shop.huawei.ru. Там же можно оформить заказ. Корме того, новинки можно найти в фирменном магазине Huawei в ТРЦ «Афимолл» и в магазинах-партнерах компании («М.Видео», «Эльдорадо», МTC, ДНС, «Билайн», «Ноу-Хау», «Ситилинк», «Технопарк» и др).