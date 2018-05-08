  • Подводная съемка для всех от Maafushivaru Maldives
  • Подводная съемка для всех от Maafushivaru Maldives
Калейдоскоп

Подводная съемка для всех от Maafushivaru Maldives

Во время дайвинга или снорклинга так хочется запечатлеть красоты, которые открываются взору! Увы, съемка под водой — задача не из легких, и многих новичков ждут не самые удачные кадры и разочарование. На курорте «Маафушивару» нашли решение этой проблемы.
8 мая 2018 в 18:44

Представьте, что бы впервые нырнули в океан. Волны ласковы, лагуна прозрачна, солнце яркое, а фотографии, как назло, не идеальны. Волна качает и настроиться на съемку трудно. Даже океанский тихоход — скат манта — у многих получается не вполне удачно: то с хвоста, то сбоку. Непросто найти нужный ракурс, качаясь в маске и с трубкой на волнах океана!

Сотрудники островного дайвинг-центра смогут помочь гостям Maafushivaru Maldives в подводной съемке. Например, попросить у гостя видеокамеру, нырнуть вглубь океана и, моментально выбрав нужный ракурс, снять гостя отеля на фоне экзотических рыб или красивых коралловых садов. Или, например, запечатлеть китовых акул, скатов, черепах прямо на камеру гостя.

  • Подводная съемка для всех от Maafushivaru Maldives
    Фото: Eugene Lim / Flickr.com

Решение, как полагают в Maafushivaru Maldives, достаточно простое и не затруднительное для опытных биологов-инструкторов, а поводов для радости у гостей тропического острова будет больше.

Отправившись на первое погружение с аквалангом или на первый в жизни снорклинг (плавание с маской, трубкой и ластами), гости Maafushivaru Maldives получат качественные снимки, сделанные «здесь и сейчас» на их фото- и видеокамеры.

Все подробности о курорте — на официальном сайте Maafushivaru.

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