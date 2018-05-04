Подводное сафари на курорте Kuramathi Maldives
Экскурсоводы Kuramathi Maldives знают самые живописные уголки архипелага. Отыскать их самим не так уж просто, ведь они скрыты под бирюзовой водой Индийского океана.
Гиды с охотой покажут вам красивейшие коралловые рифы у островов Мадивару и Расду, которые здесь часто называют «островами для пикников» — picnic islands. Здесь бирюзовые лагуны, пышные подводные коралловые сады и множество морских обитателей.
Косяки разноцветных рыб рассыпаются в тысячи соцветий при приближении скатов и морских черепах. Гости Kuramathi Maldives могут наблюдать стаи небольших рифовых акул.
Опытные морские биологи-инструкторы покажут гостям отеля места обитания лобстеров и мурен. Всех участников экскурсий познакомят со скатами и мантами. Основная достопримечательность коралловых рифов — гигантские косяки морских окуней, рыб-попугаев, ангелов, наполеонов и, конечно же, ярких клоунов — близнецов рыбки Немо из знаменитого мультфильма!
Узнать о дайвинг прогулках больше (и забронировать номер на курорте) можно на официальном сайте Kuramathi Maldives.
В островном дайвинг-клубе работают не простые гиды, а морские биологи: каждый из них сопровождает группу до 5 человек и готов ответить на любой вопрос любознательных гостей курорта.