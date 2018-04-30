Новое грузовое такси: Mover
В конце апреля на дизайн-заводе «Флакон» состоялась первая пресс-конференция Mover — сервиса, позволяющего заказать грузовое такси. На мероприятии выступили руководители Mover, а также представитель компании Michelin — одной из лидирующих компаний по производству автомобильных шин.
Первым слово взял генеральный директор Mover Амаяк Елян, рассказавший о компании и ее продуктах: «Mover может дать логистические инструменты компаниям — и создать ощущение телепорта: клиент владеет максимумом информации о том, когда и где будет находиться груз, а значит, ожидание не покажется утомительно долгим».
Mover — это 8 приложений: некоторые из них нужны, чтобы решать сложные логистические задачи для крупных компаний, другие — чтобы заказать ближайшее грузовое такси в три клика, когда тоннаж и вместимость кузова не принципиальнo важны.
Mover на данный момент — самый быстрый способ найти ближайшее грузовое такси, поскольку в базе Mover числятся тысячи водителей.
Схемы, разработанные логистами компании, позволяют приложениям самостоятельно распределять все цепочки перевозок и поставок. Путь груза можно отследить на любом этапе: от склада до порога клиентского дома или офиса.
В тот же день, 24 апреля, российское отделение компании «Мишлен» объявило о начале официального сотрудничества с Mover. Этому решению предшествовал период совместной работы; о нем-то и рассказал представитель компании — Тимур Башкатов:
«Ещё на этапе бета-версии Mover оптимизировал схему логистики, сократив срок доставки шин Michelin московским автовладельцам до 3 часов с момента оформления онлайн-заказа (это стали самый коротий срок доставки среди аналогичных проектов компании «Мишлен» по всему миру).
Теперь наши компании намерены наладить грузовое сообщение между точками продаж: в случае отсутствия необходимого товара в конкретном магазине дилер автоматически сможет пополнять свой ассортимент за счет других салонов.
Распространение услуги экспресс-доставки шин Michelin на другие города и регионы России также является одной из ключевых задач сотрудничества».
Директор по маркетингу компании Mover Юрий Дёмин рассказал, как сервис интегрируется в жизнь большого города:
«Мы разрабатываем простые терминалы для заказа грузового такси, которые можно установить, скажем, на выходе из крупного торгового центра. Используя подобный терминал, вы сможете заказать автомобиль, сразу узнать точную цену и получить водителя, который уже знает всю необходимую информацию: под какой шлагбаум нужно заезжать и где нужный выход.
Продавцу также не придется обдумывать схемы доставок — достаточно передать все заказы в Mover.
Закончил встречу Юрий Дёмин анонсом системы кэшбек-сервиса в грузоперевозках: «Сервис «Мувер» возвращает вам деньги, если общая стоимость ваших заказов достигла определенного показателя. Больше перевозите — больше получаете средств, которые вы можете тратить и на перевозки, и на услуги партнеров».
Директор отдела по работе с партнерами Иван Махно: «К сервису MOVER может подключиться как один грузовик, так и целая транспортная компания с собственным автопарком. На данный момент к сервису подключено более 1000 экипажей. Мы знаем не только все точные технические характеристики наших исполнителей, но и также изучаем их предпочтения в других сферах для того, чтобы найти для них самые качественные, выгодные продукты и услуги по лучшей цене.
У наших исполнителей есть инструкции для работы над заказом любой сложности. Мы хотим, чтобы рынок грузоперевозок наконец-то обрел стандарты работы, и любая транспортная компания смогла отправить своих водителей к нам на обучение. Также у нас в планах выпустить специальную карту для грузоперевозчиков, которая позволит им с большими скидками покупать топливо, автозапчасти (и, конечно, шины Michelin), оплачивать ремонт в сервисе.
В скором времени мы планируем организовать масштабное обучающее мероприятие для наших партнеров-перевозчиков: там они смогут повысить свою квалификацию, понять, как создать свой собственный бизнес внутри нашего сервиса, ну и в итоге — больше зарабатывать».
• Mover позволяет осуществлять доставку за 3 часа и интегрироваться в интернет-магазин. Пример тому — сотрудничество с компанией Michelin.
• Скоро в сервис Mover смогут интегрироваться любые общественные места — от гипермаркетов до оптовых рынков.
• Пользователи сервиса прямо сейчас получают лучшую службу поддержки грузоперевозок в мире: моментально видят ответы в чате, на связи всегда сотрудник компании, который поможет решить вопросы, связанные с перевозкой в момент и любым удобным способом, тем более, Mover гарантирует возврат средств в случае неудачи.
• Кэшбек сервис грузоперевозок с возвратом денег за постоянные перевозки и их объем.
• Первая в мире профессиональная банковская карта для грузоперевозчиков с возможностью получать лучшие скидки на автозапчасти и все, что связано с профессиональной деятельностью.
• Интеграционные модули для CRM/ERP/CMS и WMS систем.
• Скоро вышеперечисленными сервисами смогут пользоваться люди в новых городах.