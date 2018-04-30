  • Новое грузовое такси: Mover
  • Новое грузовое такси: Mover
Калейдоскоп

Новое грузовое такси: Mover

Mover — это 8 приложений и программ, которые упростят процесс перевозки и для клиента, и для перевозчика. Недавно, 24 апреля, компания рассказала о своих планах на будущее.
30 апреля 2018 в 18:49

В конце апреля на дизайн-заводе «Флакон» состоялась первая пресс-конференция Mover — сервиса, позволяющего заказать грузовое такси. На мероприятии выступили руководители Mover, а также представитель компании Michelin — одной из лидирующих компаний по производству автомобильных шин.

Первым слово взял генеральный директор Mover Амаяк Елян, рассказавший о компании и ее продуктах: «Mover может дать логистические инструменты компаниям — и создать ощущение телепорта: клиент владеет максимумом информации о том, когда и где будет находиться груз, а значит, ожидание не покажется утомительно долгим».

Mover — это 8 приложений: некоторые из них нужны, чтобы решать сложные логистические задачи для крупных компаний, другие — чтобы заказать ближайшее грузовое такси в три клика, когда тоннаж и вместимость кузова не принципиальнo важны.

Mover на данный момент — самый быстрый способ найти ближайшее грузовое такси, поскольку в базе Mover числятся тысячи водителей.

Схемы, разработанные логистами компании, позволяют приложениям самостоятельно распределять все цепочки перевозок и поставок. Путь груза можно отследить на любом этапе: от склада до порога клиентского дома или офиса.

  • Новое грузовое такси: Mover

В тот же день, 24 апреля, российское отделение компании «Мишлен» объявило о начале официального сотрудничества с Mover. Этому решению предшествовал период совместной работы; о нем-то и рассказал представитель компании — Тимур Башкатов:

«Ещё на этапе бета-версии Mover оптимизировал схему логистики, сократив срок доставки шин Michelin московским автовладельцам до 3 часов с момента оформления онлайн-заказа (это стали самый коротий срок доставки среди аналогичных проектов компании «Мишлен» по всему миру).

Читать далее

Тоже интересно

5 необычных видов общественного транспорта

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Огромную речную акулу заметили впервые за десять лет и сразу съели
Огромную речную акулу заметили впервые за десять лет и сразу съели
Тоже интересно
Советские автобусные остановки глазами канадца
Советские автобусные остановки глазами канадца
Смертельная битва: тигрица против леопарда
Смертельная битва: тигрица против леопарда