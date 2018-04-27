Россия ждет: «Матч ТВ» запускает программу о самых необычных болельщиках
Цикл документальных зарисовок «Россия ждёт» расскажет о самых ярких, возможно, странных, но бесконечно преданных и влюблённых в футбол российских болельщиках от Калининграда до Саранска. Премьера на «Матч ТВ» состоится 28 апреля в 13:30.
В программе:
- студенты, организовавшие уникальный футбольный матч в Нижнем Новгороде;
- диктор волгоградского стадиона с 40-летним стажем, готовящаяся блеснуть на ЧМ-2018;
- московский кузнец, решивший изготовить собственную версию главной награды чемпионата;
Это не первый проект, который телеканал «Матч ТВ» запускает в рамках ЧМ-2018. Ранее на канале стартовали «Футбольное столетие», про историю чемпионатов мира, «Наши на ЧМ», о наших героях на чемпионатах мира, «Мундиаль. Наши соперники: Саудовская Аравия, Египет, Уругвай», где подробно рассказывается о каждом из будущих соперников сб. России в группе, «Вэлкам ту Раша», где мы узнаём, как Россия готовится к турниру, а проект «География сборной» расскажет об истории и становлении игроков сборной России по футболу.