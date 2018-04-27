Калейдоскоп

Россия ждет: «Матч ТВ» запускает программу о самых необычных болельщиках

Телеканал «Матч ТВ» запускает масштабный документальный проект о самых необычных болельщиках сборной России перед чемпионатом мира по футболу.
Матч ТВ
27 апреля 2018 в 19:23
  • Россия ждет: «Матч ТВ» запускает программу о самых необычных болельщиках
    Болельщики сборной России на матче Россия — Греция, Евро-2008. Фото: Oleg N / Flickr.com

Цикл документальных зарисовок «Россия ждёт» расскажет о самых ярких, возможно, странных, но бесконечно преданных и влюблённых в футбол российских болельщиках от Калининграда до Саранска. Премьера на «Матч ТВ» состоится 28 апреля в 13:30.

В программе:
- студенты, организовавшие уникальный футбольный матч в Нижнем Новгороде;
- диктор волгоградского стадиона с 40-летним стажем, готовящаяся блеснуть на ЧМ-2018;
- московский кузнец, решивший изготовить собственную версию главной награды чемпионата;
3c35cebc-8d60-4bc6-b2b4-26a905987f4f.jpeg
Это не первый проект, который телеканал «Матч ТВ» запускает в рамках ЧМ-2018. Ранее на канале стартовали «Футбольное столетие», про историю чемпионатов мира, «Наши на ЧМ», о наших героях на чемпионатах мира, «Мундиаль. Наши соперники: Саудовская Аравия, Египет, Уругвай», где подробно рассказывается о каждом из будущих соперников сб. России в группе, «Вэлкам ту Раша», где мы узнаём, как Россия готовится к турниру, а проект «География сборной» расскажет об истории и становлении игроков сборной России по футболу.

Тоже интересно

Георгий Черданцев: «У меня огромная коллекция фотографий со всего мира — думаю устроить выставку»

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Огромную речную акулу заметили впервые за десять лет и сразу съели
Огромную речную акулу заметили впервые за десять лет и сразу съели
Тоже интересно
Отдых с пользой: 5 необычных детских лагерей России
Отдых с пользой: 5 необычных детских лагерей России
Призы за истории: спецпроект Nat-geo.ru и Cordiant
Призы за истории: спецпроект Nat-geo.ru и Cordiant