  • «Идеи для путешествий» по России: фотоконкурс от «Моей Планеты»
  • «Идеи для путешествий» по России: фотоконкурс от «Моей Планеты»
    Вяленый байкальский омуль. Рынок в поселке Листвянка. Фото: Kirill Burtasovsky
  • «Идеи для путешествий» по России: фотоконкурс от «Моей Планеты»
    Шаманка Баргутка; снимок сделан в Баргузинском районе республики Бурятия. Фото: Александр Гармаев
Калейдоскоп

«Идеи для путешествий» по России: фотоконкурс от «Моей Планеты»

Фотографии вдохновляют снова и снова отправляться в путешествия (и даже самим браться за камеру). Если это про вас — смело участвуйте в конкурсе от телеканала «Моя Планета»!
3 мая 2018 в 14:06
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Свадьбы в горах Кавказа, шаманские ритуалы на Байкале, день в ненецком чуме, обед у таежных кочевников, женщины, занятые шитьем национальных костюмов, и привыкшие к суровой жизни монахи Русского Севера… Телеканал «Моя Планета» предлагает вам показать красоту нашей страны и ее жителей.


Во время путешествий вы открываете Россию для себя — пусть ваши снимки откроют ее для других!


Фотовыставка «Россия. Идеи для путешествий» пройдет в июле-сентябре 2018 в Москве, Нижнем Новгороде, Сочи и других городах.

Работы участников также будут опубликованы на сайте «Моей Планеты».

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету. Каждый участник может прислать до пяти фотографий.

Фото должны быть в максимально возможном качестве (разрешение — не менее 300 точек на дюйм), горизонтальными и полноцветными.

Работы принимаются до 28 мая 2018 года. Делитесь своими открытиями и идеями для путешествий!

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