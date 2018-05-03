«Идеи для путешествий» по России: фотоконкурс от «Моей Планеты»
Свадьбы в горах Кавказа, шаманские ритуалы на Байкале, день в ненецком чуме, обед у таежных кочевников, женщины, занятые шитьем национальных костюмов, и привыкшие к суровой жизни монахи Русского Севера… Телеканал «Моя Планета» предлагает вам показать красоту нашей страны и ее жителей.
Во время путешествий вы открываете Россию для себя — пусть ваши снимки откроют ее для других!
Фотовыставка «Россия. Идеи для путешествий» пройдет в июле-сентябре 2018 в Москве, Нижнем Новгороде, Сочи и других городах.
Работы участников также будут опубликованы на сайте «Моей Планеты».
Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету. Каждый участник может прислать до пяти фотографий.
Фото должны быть в максимально возможном качестве (разрешение — не менее 300 точек на дюйм), горизонтальными и полноцветными.
Работы принимаются до 28 мая 2018 года. Делитесь своими открытиями и идеями для путешествий!