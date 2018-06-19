«В фотографии для меня наиболее важна жизнь». Интервью с Артемом Коренюком
Артем Коренюк родился в 1979 году в Саратове. В 2001 получил диплом физика в СГУ им. Чернышевского. С 2015 года состоит в Творческом союзе художников. Фотограф-фрилансер, специализируется на коммерческой и арт-фотографии.
В послужном списке:
Гран-при первого Поволжского фестиваля современного искусства, номин. Фотография (2013).
Персональные выставки: «Дети на букву А» (2013), «Исследование с помощью фотографии» (2013).
Как вы занялись фотографией? Является ли это основным делом вашей жизни?
Дед и отец были фотолюбителями, а мама получила образование модельера (поэтому дома всегда было полно книг по шитью, глянцевых журналов, иллюстраций и фотографий).
В девятом классе мне удалось отснять первую пленку. Сначала это казалось легким увлечением, но позже стало пристрастием. Иногда я думаю, что это призвание. Меня также влекло в сторону театра, кино, видеографии. Но как только появился цифровой фотоаппарат, я снова окунулся в мир фотоснимка. В 2012 года мое увлечение фотографией превратилось в основную профессию, которую я не хочу менять.
Были ли знаменитые фотографы, на работы которых вы опирались при создании своих собственных? Назовите их имена. Почему именно они?
Серьезное влияние на творчество оказали такие авторы, как Жак-Анри Лартиг, Александр Родченко, Ричард Аведон, Мартин Парр, Георгий Пинхасов, Уильям Эгглстон. Мне нравится их отношение к предмету, форме, свету, фактуре изображения. Я никогда не копировал, но время от времени замечаю в собственных фотографиях некоторые тенденции, которые вижу в их работах. Это происходит как сознательно, так и бессознательно.
Какой жанр фотографии вы предпочитаете использовать в своих работах чаще всего? Почему?
Я не считаю, что работаю в определенном, строгом жанре. Это что-то на грани. Субъективная документалистика, граничащая с абстракцией, метафизикой, и наоборот. В большинстве случаев я отдаю свое предпочтение найденным композициям, портретам, travel и street-фотографиям, иногда — пейзажам. В настоящий момент работаю над street-серией, снятой на телефон с использованием мультиэкспозиции.
Я пока не очень понимаю, насколько это документально, даже учитывая то, что исходные кадры не поддаются какой-либо обработке. Я не выбираю специально. В конце концов, в фотографии для меня наиболее важна жизнь, чтобы она отражалась в снимке. Иначе фотография теряет всякий смысл, независимо от того, в каком жанре она сделана.
Расскажите о своих фотопроектах. Есть ли у них названия? Как оно рождались?
Проект EL (2016-…) или серия EL. Изначальный вариант названия: Планета Эльтон. Эльтон — соленое озеро в Волгоградской области на границе России и Казахстана. Пейзажи похожи на кадры из фильма «Интерстеллар» — совершенно другой мир, иные краски, непривычные взору.
Проект еще не завершен. Хочется собрать намного больше материала: разнообразить пейзажи, обратить внимание на природные детали, сделать фотографии людей, которые там живут, и поселка; посредством фотоснимка показать жизнь русских и казахов с их традициями и религиями; указать на ключевой объект, коим является горизонт — он обозначает границу политическую, и множество других границ. Хочется сделать что-то про космос, раскрыть его в философском смысле. Распознать этот космос не только в пейзажах, но и в глазах обычных людей. И без привкуса сухой фотожурналистики, но чтобы было похоже на художественный роман или даже поэзию.
Лох (2017) — село в Ново-Бурасском районе Саратовской области. Место очень спокойное. Среди местных жителей есть интересные личности, вроде Юрия. Он сравнивает себя с Дон Кихотом. Около 10 лет он проработал в Испании, потом вернулся и построил дом, завел коз. Сейчас занимается производством сыра по испанским семейным рецептам, а когда приходит вдохновение, создает скульптуры из гипса и металла. Такой человек с творческими добрыми глазами.
Или бабушка Зинаида, которая решила собственными силами построить себе баню — и ведь построила! А в с свободное время она записывает пение птиц на диктофон.
И таких там много. Разные люди там живут, каждый уникален, интересен чем-то, и связывает их природная красота. Наверное, это и стало причиной того, что проект о месте, в первую очередь, а не о людях.
В этом селе я был не один раз, постоянно туда возвращался по разным причинам. Постепенно фотоматериала набиралось все больше. В один момент я осознал, что у меня есть все сезонные фотографии, которые раскрывают это место по-своему. Это совершенно не целенаправленный проект.
Нажмите на картинку, чтобы посмотреть следующий слайд.
В этом месте воздух имеет особый сладковатый привкус, как у родниковый воды, и было очень важно постараться его передать. Я хочу показать это в фотографиях, поделиться тем состоянием детской радости открытия, когда неожиданно слезы появляются на глазах, от окружающей красоты.
Это похоже на импрессионизм. Я не ставил перед собой социальных задач. Это личное чувство, которое должно быть снято именно здесь и именно так, без лишних объяснений.
Кроме того, я не стремлюсь сфотографировать то, что уже и так много раз отснято другими фотографами. У меня нет желания запечатлеть на пленку исключительно объект как он есть. Я пытаюсь сделать кадр того, что вмещает в себя людей, природу, свет, структуру пространства. Здесь имеют место быть пейзажи облаков, или фотографии, которые заключают в себе эфемерность.
Содержится ли какая-то определенная мысль в фотопроектах, которую вы бы хотели передать зрителям? Какая?
Горизонт на Эльтоне — это образ человеческого сознания, тонкой грани, между его внутренним миром и миром внешним. Горизонт там кажется краем существующего мира, а само озеро — место, где создается наш мир.
Можно увидеть, как ветер перекатывает воду от одного края к другому, и это — подлинный момент творения земли, создания вещества, зримого расширения Вселенной, происходящего прямо на глазах. И до всего этого можно дотронуться. Горизонт раскрывается в образе настоящего во времени. Как и момент жизни, бесконечное прошлое и будущее, и ежесекундно сменяющийся момент настоящего. Одновременное ощущение вечности — соль, наполовину застывшая поверхность без бушующих волн, небо, и течения жизни — непрерывно появляющиеся кристаллики соли, всегда разное небо, свет. Прикосновение к основам бытия, когда важно безмолвие. Возможность понять космические, космологические, метафизические масштабы — себя, природы, времени.
Мои проекты редко содержат текстовые сообщения — по моему мнению, это ограничивает восприятие. Это всегда многозначно. Как известно, нельзя пересказать сюжет произведения.
Сколько времени у вас ушло на создание каждого фотопроекта?
Получилось так, что в поселке Лох я, можно сказать, провел весь год по частям, поэтому на фотографиях запечатлены все четыре времени года.
На озеро Эльтон я совершил две поездки. Планирую еще две: весной, чтобы отснять цветущую степь, и в конце августа — начале сентября, чтобы доснять необходимый материал. Когда лето не спеша сменяется осенью, озерная соль начинает отливать розово-оранжевым цветом. Такое явление объясняется тем, что именно в этот период времени в озере цветут единственные живущие там организмы — микроскопические водоросли.
Что необходимо фотографу для того, чтобы отснять фотопроект такого масштаба? Как проходит подготовка к сбору фотоматериалов?
Для меня важно представлять проект целиком, хотя бы схематично. Тогда это уже можно называть проектом. Прежде всего, должно быть желание. Время, финансы, техника тоже очень важны. Но импульсом, конечно, служит исключительно желание.
Я обычно готовлюсь заранее: просматриваю достопримечательности, маршруты, места, фотографии других путешественников, фотографов, чтобы примерно понимать что меня там ожидает. Только после прохождения этого этапа, я начинаю фантазировать о том, что можно привезти из этого места.
Естественно, по приезде оказывается все по-другому. Но так случается всегда, приходится менять кое-какие планы, это уже неотъемлемая часть творчества.
Мне необходимо посетить одно и то же место дважды, иногда трижды, прежде чем изучить его. В таком случае всегда есть возможность раскрыть для себя то, чего не замечал ранее, углубиться, переосмыслить и исправить ошибки.
Что нового вы почерпнули в период создания фотопроектов? Может быть, сделали какое-то личное открытие, возможно, пересмотрели отдельные жизненные аспекты под непривычным углом?
На Эльтоне я увидел космос, вечность. Ощутил все это кожей. Это впечатление было действительно сильным. Только представьте: стоишь на краю земли, видишь совершенно фантастический закат, картинку, которую иногда показывают в голливудских фильмах. Стоишь и, кроме неба, не видишь ничего, потому что небо сверху, и небо под ногами. Медленно передвигаясь по нему, запускаешь небольшие волны, поражающие своим спокойствием. В этот момент ты будто совершаешь путешествие на машине времени, которая откидывает тебя или в начало времен, или в конец. Ты соприкасаешься с чем-то одновременно несуществующим и реальным. Все чувства обостряются. Это меняет восприятие мира: что-то становится поистине важным, волнительным, а что-то — совершенно теряет всякое значение.
Лох. В этом месте растут самые красивые деревья. В них чувствуется гармония. Меня бесконечно завораживает, удивляет и восхищает природная сила этого места. Это тоже космос, но не холодный, пустой, как на Эльтоне, а космос многообразия, единства, которые образуются сами по себе.
Что для вас является источником вдохновения?
Меня вдохновляет жизнь. Быть ее наблюдателем, действующим лицом, погружаться в воспоминания, размышления, испытывать эмоции, переживания — все это отражается в творчестве.
Что бы вы пожелали нашим читателям, которые интересуются фотографией, но не знают, с чего начать развитие в этой сфере?
Начинайте снимать. Это самое главное условие — желание делать фотографии. Позже станет ясно, что вам интересно, и стоит ли вообще продолжать.
Где можно познакомиться с вашими работами?
Instagram: @artemkorenuk
FB: https://www.facebook.com/tyomart
Оф. Сайт: http://artemkorenuk.com
Коллекционеры могут посмотреть профили на SaatchiArt.com https://www.saatchiart.com/artemkorenuk или Artfinder.com https://www.artfinder.com/artemkorenuk#/
Я занимаюсь продажей тиражных работ, сейчас это одно из основных направлений, в котором интересно развиваться.
С февраля по март часть работ из серии про Лох экспонировалась в рамках групповой выставки саратовского отделения ТСХ (г. Саратов).