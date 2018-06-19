  • «В фотографии для меня наиболее важна жизнь». Интервью с Артемом Коренюком
    Фото: Артем Коренюк
  • «В фотографии для меня наиболее важна жизнь». Интервью с Артемом Коренюком
    Фото: Артем Коренюк
  • «В фотографии для меня наиболее важна жизнь». Интервью с Артемом Коренюком
    Фото: Артем Коренюк
  • «В фотографии для меня наиболее важна жизнь». Интервью с Артемом Коренюком
    Фото: Артем Коренюк
Калейдоскоп

«В фотографии для меня наиболее важна жизнь». Интервью с Артемом Коренюком

Как научиться фотографировать — и с чего начать? Что может стать вдохновением? Что могут выразить снимки? Отвечает Артем Коренюк — физик по образованию и фотограф по призванию.
Артем Коренюк
19 июня 2018 в 14:01

Артем Коренюк родился в 1979 году в Саратове. В 2001 получил диплом физика в СГУ им. Чернышевского. С 2015 года состоит в Творческом союзе художников. Фотограф-фрилансер, специализируется на коммерческой и арт-фотографии.

В послужном списке:

Гран-при первого Поволжского фестиваля современного искусства, номин. Фотография (2013).

Персональные выставки: «Дети на букву А» (2013), «Исследование с помощью фотографии» (2013).

Как вы занялись фотографией? Является ли это основным делом вашей жизни?

Дед и отец были фотолюбителями, а мама получила образование модельера (поэтому дома всегда было полно книг по шитью, глянцевых журналов, иллюстраций и фотографий).

В девятом классе мне удалось отснять первую пленку. Сначала это казалось легким увлечением, но позже стало пристрастием. Иногда я думаю, что это призвание. Меня также влекло в сторону театра, кино, видеографии. Но как только появился цифровой фотоаппарат, я снова окунулся в мир фотоснимка. В 2012 года мое увлечение фотографией превратилось в основную профессию, которую я не хочу менять.

Были ли знаменитые фотографы, на работы которых вы опирались при создании своих собственных? Назовите их имена. Почему именно они?

Серьезное влияние на творчество оказали такие авторы, как Жак-Анри Лартиг, Александр Родченко, Ричард Аведон, Мартин Парр, Георгий Пинхасов, Уильям Эгглстон. Мне нравится их отношение к предмету, форме, свету, фактуре изображения. Я никогда не копировал, но время от времени замечаю в собственных фотографиях некоторые тенденции, которые вижу в их работах. Это происходит как сознательно, так и бессознательно.

Какой жанр фотографии вы предпочитаете использовать в своих работах чаще всего? Почему?

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