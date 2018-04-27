Будущее за электричеством
Самый чистый транспорт — велосипед. Но ездить на нем не всегда удобно: подниматься по склону тяжело — а это отбивает всю охоту катания, особенно, если торопишься на работу. Выйти из этой ситуации можно при помощи велогибрида или электросамоката.
Велогибрид — это тот же привычный велосипед, но только с электродвигателем. Стоит один раз крутануть педали — и движок подхватывает вас и резво несет вперед. Главное, что он сам регулирует усилие: катитесь по ровному асфальту — легонько помогает, едете в горку — подкручивает сильнее.
Характеристика велогибрида Kupper Unicorn:
• Мощность двигателя: 250W
• Тип передачи: цепная
• Тип рамы: не складная
• Аккумулятор: Li-on 36V 5.2Ah
• Максимальная скорость: 35 км/ч
• Пробег: до 50 км
• Тормоз передний: дисковый механический
• Тормоз задний: дисковый механический
• Вес: 18 кг
• Размер колеса: 26 дюймов
• Нагрузка: 110 кг.
• Привод: задний
• Подвеска: передняя с амортизацией
На электросамокате все устроено еще проще. Выбираете передачу, отталкиваетесь, нажимаете на рычажок со скоростью — и спокойно себе катите по дороге. Разогнаться можно до 20 км/ч, а с горки — и почти все 30 км/ч. Поначалу может быть страшновато, но войти во вкус очень легко. На выходных можно доехать до парка или набережной и погонять по прямой в свое удовольствие. Заряда электросамоката хватает на весь день, но даже если забудете его подзарядить дома, можете просто кататься на нем по-старинке — отталкиваясь ногой от земли.
Характеристика электросамоката Eltreco Iconic GL:
• Вес: 16 кг
• Управление: с помощью курка газа (5 режимов тяги), функция обычного самоката
• Максимальная скорость: 25 — 28 км/ч
• Тормоза: дисковые
• Аккумулятор: Samsung Li 48V10.Ah
• Пробег: 45 км
• Тормоза передние: дисковые механические
• Тормоза задние: дисковые механические + электротормоз
• Время зарядки батареи: 5 часов
• Бортовой компьютер: с индикатором заряда, спидометром, одометром
• Колеса: 10 дюймов, камерные
• Нагрузка: 110 кг
• Комфорт: с сиденьем (седлом)
• Мощность двигателя: 500W
Такой транспорт куда лучше автомобилей: утром пробки повсюду — а на велогибриде или электросамокате их можно легко по бульварам объехать. Бензином и маслом и не пахнет — только шины шуршат.