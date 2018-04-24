Фабьен Кусто стал амбассадором Prospex
Внук легендарного Жака-Ива Кусто и один из главных океанологов наших дней начал сотрудничество с Seiko.
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24 апреля 2018 в 17:46
Как и его знаменитый дед, Фабьен посвятил свою жизнь исследованию и сохранению мирового океана.
«Seiko восхищается его неутомимой работой по защите океана от разрушительной деятельности человека и изменения климата. Мы с нетерпением ждем возможности работать с Фабьеном через традиционные и онлайн медиа-инициативы, сфокусированные на коллекции часов для дайвинга Prospex», — говорится в пресс-релизе компании.
Кроме того, Seiko будет поддерживать Центр Изучения Океана Фабьена Кусто, который был создан для изучения и улучшения здоровья мирового океана.
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