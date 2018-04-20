Московский ресторан The Mad Cook обновил адрес и меню
Недавно ресторан переехал, но совсем недалеко. Он остался в том же здании, но теперь попасть в него можно со стороны Малого Сергиевского переулка — это всего в минуте ходьбы от прежнего входа.
Смена локации обусловлена желанием взять новую высоту, открыть новые горизонты.
«Спустя два года существования проекта, нам захотелось перемен, немного поменять концепцию и философию The Mad Cook. Я повзрослел и стал серьезней, а вместе со мной повзрослел и мой проект», — объясняет совладелец и автор ресторана Максим Волков.
«Мне и моей команде хочется чаще радовать и приятно удивлять наших любимых гостей, при этом сохраняя наш стиль и главное — высокое качество.
Теперь у нас есть бар, более уютная и большая веранда, скрытая от проезжей части шумной улицы. У новой локации прекрасные технические условия и возможности, чему мы, безусловно, рады».
Что касается меню, то оно немного расширилось и изменилось примерно на треть, а средний счет стал чуть ниже привычного. В барной и винной картах тоже появились новинки. К тому же теперь ресторан может похвастать новой — большой и красивой — винной комнатой.
Добро пожаловать в обновленный The Mad Cook!
Ресторан The Mad Cook
Цветной б-р, 2 (вход с Малого Сергиевского переулка)
Забронировать столик можно по телефону:
+74957752085