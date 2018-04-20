  • Московский ресторан The Mad Cook обновил адрес и меню
  • Московский ресторан The Mad Cook обновил адрес и меню
Калейдоскоп

Московский ресторан The Mad Cook обновил адрес и меню

Ресторану Максима Волкова минуло два года. Теперь The Mad Cook немного преобразился — но здесь по-прежнему рады гостям.
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20 апреля 2018 в 19:18

Недавно ресторан переехал, но совсем недалеко. Он остался в том же здании, но теперь попасть в него можно со стороны Малого Сергиевского переулка — это всего в минуте ходьбы от прежнего входа.

Смена локации обусловлена желанием взять новую высоту, открыть новые горизонты.

«Спустя два года существования проекта, нам захотелось перемен, немного поменять концепцию и философию The Mad Cook. Я повзрослел и стал серьезней, а вместе со мной повзрослел и мой проект», — объясняет совладелец и автор ресторана Максим Волков.

«Мне и моей команде хочется чаще радовать и приятно удивлять наших любимых гостей, при этом сохраняя наш стиль и главное — высокое качество.

  • Московский ресторан The Mad Cook обновил адрес и меню

Теперь у нас есть бар, более уютная и большая веранда, скрытая от проезжей части шумной улицы. У новой локации прекрасные технические условия и возможности, чему мы, безусловно, рады».

Что касается меню, то оно немного расширилось и изменилось примерно на треть, а средний счет стал чуть ниже привычного. В барной и винной картах тоже появились новинки. К тому же теперь ресторан может похвастать новой — большой и красивой — винной комнатой.

Добро пожаловать в обновленный The Mad Cook!

  • Московский ресторан The Mad Cook обновил адрес и меню

Ресторан The Mad Cook
Цветной б-р, 2 (вход с Малого Сергиевского переулка)

Забронировать столик можно по телефону:
+74957752085

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