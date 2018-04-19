Калейдоскоп

Королевский прием от отелей Conrad и Waldorf Astoria

Что значит «жить по-королевски»? У путешественников есть шанс ощутить это в отелях Conrad London St James, Conrad New York и Waldorf Astoria Jerusalem.
19 апреля 2018 в 12:16
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  • Королевский прием от отелей Conrad и Waldorf Astoria

Conrad London St. James

Отель проводит весеннюю акцию, приуроченную к помолвке принца Гарри и Меган Маркл.

Парам предлагают номер класса «люкс», поездку на запряженной лошадьми карете по королевским садам и традиционное чаепитие в 5 часов. За это романтическое свидание участникам программы лояльности «Hilton Honors» будут начисленные баллы — ими они смогут воспользоваться через платформу Hilton Honors Auction.

Королевская свадьба назначена на 19 мая, однако предложение отеля будет действительно до 31 августа 2018 года.

  • Королевский прием от отелей Conrad и Waldorf Astoria

Отель Conrad London St. James — один из 32 отелей сети по всему миру. Он расположен в Вестминстере, неподалеку от парка Сент-Джеймс, Биг-Бена и Букингемского дворца. Отель располагает 256 номерами с элегантным дизайном, среди которых визитная карточка отеля — номер «люкс» с одной спальней и персональным лифтом.

Conrad New York

В свою очередь, нью-йоркский Conrad также приглашает воспользоваться «королевским предложением»: оно включает в себя две ночи в номере Suite, часовой тур на вертолете над Нью-Йорком и встречу с представителем ювелирной компании London Jewelers: ее ювелиры изготовили особые свадебные кольца, вдохновившись обручальным кольцом Меган Маркл.

  • Королевский прием от отелей Conrad и Waldorf Astoria

Отель Conrad New York — это современная гостиница в нижнем Манхэттене, рядом с главными достопримечательностями города. На 16 этажах отеля расположены только номера категории Suite, а на самой крыше находится бар, откуда открывается превосходный вид на Статую Свободы и бухту Нью-Йорка.

Предложение действительно вплоть до 1 июня 2018 года.

Waldorf Astoria Jerusalem

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