Королевский прием от отелей Conrad и Waldorf Astoria
Conrad London St. James
Отель проводит весеннюю акцию, приуроченную к помолвке принца Гарри и Меган Маркл.
Парам предлагают номер класса «люкс», поездку на запряженной лошадьми карете по королевским садам и традиционное чаепитие в 5 часов. За это романтическое свидание участникам программы лояльности «Hilton Honors» будут начисленные баллы — ими они смогут воспользоваться через платформу Hilton Honors Auction.
Королевская свадьба назначена на 19 мая, однако предложение отеля будет действительно до 31 августа 2018 года.
Отель Conrad London St. James — один из 32 отелей сети по всему миру. Он расположен в Вестминстере, неподалеку от парка Сент-Джеймс, Биг-Бена и Букингемского дворца. Отель располагает 256 номерами с элегантным дизайном, среди которых визитная карточка отеля — номер «люкс» с одной спальней и персональным лифтом.
Conrad New York
В свою очередь, нью-йоркский Conrad также приглашает воспользоваться «королевским предложением»: оно включает в себя две ночи в номере Suite, часовой тур на вертолете над Нью-Йорком и встречу с представителем ювелирной компании London Jewelers: ее ювелиры изготовили особые свадебные кольца, вдохновившись обручальным кольцом Меган Маркл.
Отель Conrad New York — это современная гостиница в нижнем Манхэттене, рядом с главными достопримечательностями города. На 16 этажах отеля расположены только номера категории Suite, а на самой крыше находится бар, откуда открывается превосходный вид на Статую Свободы и бухту Нью-Йорка.
Предложение действительно вплоть до 1 июня 2018 года.
Waldorf Astoria Jerusalem
В гостинице Waldorf Astoria Jerusalem постояльцам предлагают «Полдники» — воплощение британской традиции под руководством шефа Клода Бен-Симона.
Британский полдник — это сэндвичи с корнишонами и сыром, копченый лосось и салат с яйцом, а также хлеб, сладкая выпечка и торты, которые подают в фарфоровой посуде с ножом для масла, десертными вилками и чайными ложками из серебра. Этому обычаю положила начало в далеком 1840-м году графиня Анна Бедфордская, проголодавшись до ужина, назначенного на позднее время.
По словам местного шеф-повара, при королеве Виктории полдник включили в график королевских особ — так он приобрел большое культурное значение.
Выпечка, подаваемая с чаем — это сладкие рогалики, появившиеся в 16 веке в Шотландии. В то время их выпекали из овса, а более современный вариант — из пшеничной муки — обрел невероятную популярность и стал неотъемлемой частью чаепития. В соответствии с лучшими британскими традициями выпечку подают с вареньем и маслом или густыми сливками.
Помимо всех этих блюд, гости могут попробовать дюжину видов чая Ronnefeldt, в том числе, Дарджилинг, Ассам Бари, Пич, Бора Бора и многие другие.
Чаепитие проводят каждый день с воскресенья по четверг с 15:30 до 18:30.
Waldorf Astoria Jerusalem — один из самых знаменитых отелей Израиля, расположенный в самом сердце Иерусалима, на пересечении улиц Царя Давида, Агрон и Мимила, в непосредственной близости от Яффских ворот. Здание уникальной архитектуры, которому уже 80 лет, вмещает 226 номеров, два ресторана, спа-центр и залы для проведения мероприятий.
Узнать о специальных предложениях можно на официальных сайтах отелей: