Блюда от московского шеф-повара на на Мальдивах
Мауро Панебьянко — уроженец Тосканы, один из лучших московских шеф-поваров — уже 14 лет возглавляет кухню ресторана Cantinetta Antinori. В честь майских праздников он представит новое меню для ресторана Vilu на мальдивском курорте Conrad.
В эти дни гости отеля откроют секреты традиционной тосканской кухни, которую виртуозно интерпретирует Мауро. Классические итальянские блюда в новой трактовке, сезонные ингредиенты, гастрономические сюрпризы, непревзойденное мастерство шефа и, конечно же, знаменитые вина дома Cantinetta Antinori — это и многое другое ждет посетителей ресторана Vilu.
«Conrad Maldives по праву считается одним из лучших гастрономических курортов Индийского океана. Подтверждение тому — множество международных премий и хвалебных отзывов наших гостей, — говорит генеральный менеджер Стефано Руцца. — У нас открыт, например, подводный ресторан Ithaa, сырный бар или первый на Мальдивах настоящий китайский ресторан Ufaa by Jeremy Leung. Так почему бы не устроить домашний итальянский праздник длиною в 10 дней? Вне всякого сомнения: тосканская кухня и десерты шефа Мауро вызовут восторг у посетителей ресторана Vilu».
Мауро имеет солидный послужной список: до того, как возглавить кухню московского ресторана Cantinetta Antinori, он работал в миланском отеле FourSeasons Regent, в мюнхенском Emporio Armani Cafe и римской гостинице Hotel Eden.
Узнать больше о курорте и забронировать номер можно на официальном сайте отеля.
О ресторане
Отмеченный наградами за лучшую средиземноморскую кухню и лучший выбор вин, ресторан Vilu расположен на пляже одного из двух островов, на которых располагается курорт. Ужин здесь подают с 19:00 до 22:30 каждый день, кроме среды и воскресенья. Именно здесь шеф Мауро представит несколько фирменных блюд, а также меню, которое будет действовать с 30 апреля по 8 мая 2018 года. «Итальянские дни» закончатся торжественным ужином.
Cantinetta Antinori открылся в Москве в 2004 году: он стал совместным проектом Аркадия Новикова и итальянского винного дома Antinori, чья история насчитывает вот уже 700 лет.
О курорте
Курорт Conrad Maldives Rangali Island, недавно отмеченный такими наградами как «Ведущий курорт Индийского океана», «Лучшие виллы на воде на Мальдивских островах» и «Ведущий гастрономический курорт Индийского океана», находится в живописном уголке Мальдивских островов и сочетает в себе два курорта, расположенных на разных островах, соединенных между собой мостом. Острова окружены необычайно красивыми коралловыми рифами и живописными лагунами. В распоряжении гостей одни из самых роскошных номеров в мире: 50 элегантных Water Villas, 79 экзотических Beach Villas и 21 Spa Water Villas, идеально подходящих для максимального уединения и проведения спа-процедур. На курорте действуют два разных по концепции спа-центра, получивших множество международных наград, 12 ресторанов и баров, включая уникальный подводный ресторан Ithaa.