  • Блюда от московского шеф-повара на на Мальдивах
  • Блюда от московского шеф-повара на на Мальдивах
Калейдоскоп

Блюда от московского шеф-повара на на Мальдивах

С 30 апреля по 8 мая 2018 года шеф-повар московского ресторана Cantinetta Antinori Мауро Панебьянко будет радовать гостей Conrad Maldives кулинарными шедаврами.
18 апреля 2018 в 19:29

Мауро Панебьянко — уроженец Тосканы, один из лучших московских шеф-поваров — уже 14 лет возглавляет кухню ресторана Cantinetta Antinori. В честь майских праздников он представит новое меню для ресторана Vilu на мальдивском курорте Conrad.

В эти дни гости отеля откроют секреты традиционной тосканской кухни, которую виртуозно интерпретирует Мауро. Классические итальянские блюда в новой трактовке, сезонные ингредиенты, гастрономические сюрпризы, непревзойденное мастерство шефа и, конечно же, знаменитые вина дома Cantinetta Antinori — это и многое другое ждет посетителей ресторана Vilu.

  • Блюда от московского шеф-повара на на Мальдивах

«Conrad Maldives по праву считается одним из лучших гастрономических курортов Индийского океана. Подтверждение тому — множество международных премий и хвалебных отзывов наших гостей, — говорит генеральный менеджер Стефано Руцца. — У нас открыт, например, подводный ресторан Ithaa, сырный бар или первый на Мальдивах настоящий китайский ресторан Ufaa by Jeremy Leung. Так почему бы не устроить домашний итальянский праздник длиною в 10 дней? Вне всякого сомнения: тосканская кухня и десерты шефа Мауро вызовут восторг у посетителей ресторана Vilu».

Мауро имеет солидный послужной список: до того, как возглавить кухню московского ресторана Cantinetta Antinori, он работал в миланском отеле FourSeasons Regent, в мюнхенском Emporio Armani Cafe и римской гостинице Hotel Eden.

Узнать больше о курорте и забронировать номер можно на официальном сайте отеля.

О ресторане

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