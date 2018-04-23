Новый Nescafé Gold: для самых ценных моментов
Кофе, уже ставший классикой, теперь преобразился. Приверженцы Nescafé Gold по достоинству оценят и вид упаковки, и вкус напитка.
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23 апреля 2018 в 17:09
Нам встречаются сотни и тысячи самых разных людей, с которыми мы учились, работали, отдыхали вместе… Но лишь немногие стали по-настоящему близкими и сыграли значительную роль в нашей жизни. Встречи с ними могут быть редки — но запоминаются они надолго. Прекрасным аккомпанементом для такого драгоценного свидания станет аромат и вкус настоящего кофе.
В новом Nescafé Gold все проработано до мелочей. Его невозможно с чем-то перепутать: компания по-прежнему верна строгим и одновременно изящным линиям стеклянной банки и знакомому цвету матового золота.
Но самое главное — это, конечно, содержимое. В новой рецептуре использованы две разные степени помола, одна из которых в 10 раз мельче зерен, смолотых для приготовления обычного кофе. Это позволяет раскрыть всю полноту вкуса и аромата из самой глубины кофейного зерна. Вкус и аромат кофе теперь не смогут отличить от свежесваренного даже ценители.