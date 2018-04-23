Genesis представил на российском рынке спортивный седан G70
Новая модель Genesis — G70, мировая премьера которой прошла в сентябре 2017 года в Корее, отличается изящным, динамичным обликом, функциональным интерьером и высоким уровнем безопасности. Спортивный автомобиль G70 дополнил линейку седанов Genesis, в которую также входят флагман G90 и седан G80.
G70 представляет новое направление фирменного дизайна бренда Genesis — «Атлетичная элегантность». Удлиненная линия капота и короткие свесы, динамичная линия крыши, высокая линия остекления — все это формирует узнаваемый профиль. Как и другие модели линейки седанов, G70 получил ставшую фирменным штрихом Genesis шестиугольную решетку радиатора «Crest Grille» и яркий дизайн светодиодных дневных ходовых огней.
Кроме того, G70 отличается своей технологичностью и предлагает высокий уровень оснащения самыми современными системами помощи водителю. К примеру, для него предусмотрены система интеллектуального полного привода, интеллектуальный круиз-контроль с режимом автоматической остановки и начала движения, а также система слежения за усталостью водителя, обладающая сложными алгоритмами определения параметров вождения (в ряде комплектаций).
Полноприводный седан G70 комплектуется двумя вариантами бензинового двухлитрового четырехцилиндрового двигателя мощностью 197 и 247 л.с. На российском рынке новинка будет представлена в пяти комплектациях — Premier, Elegance, Advance, Sport и Supreme. Автомобили в исполнении Premier и Elegance агрегатируются силовой установкой мощностью 197 л.с.; для комплектаций Advance и Supreme доступны оба двигателя; G70 в комплектации Sport выпускаются только с двигателем мощностью 247 л.с.
В базовой версии седан G70 можно приобрести по максимальной рекомендованной розничной цене 1 949 000 ₽. Стоимость автомобиля в комплектации Elegance — 1 999 000 ₽, Advance (197 л.с.) — от 2 249 000 ₽, Supreme — от 2 709 000₽. Для комплектаций Advance и Supreme доступны пакеты дополнительного оборудования. Стоимость G70 в комплектации Sport составит 2 899 000 ₽.