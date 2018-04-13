Покрас Лампас представил новую выставку в Москве
В 2015 году Покрас Лампас создал самую большую каллиграфию в мире, расписав крышу московского завода «Красный Октябрь», а в 2017 за два дня украсил крышу Дворца итальянской цивилизации в Риме. В апреле 2018 года Лампас (в миру — Арсений Пыженков) в Москве представил проект на тему будущего, интеграции культур и зарождения новых лингвистических систем.
В рамках выставки художник переложил собственный манифест о будущем, используя элементы всех видов письма — кириллица, латиница, иероглиф, вязь, — на различные поверхности галереи, автомобили Hyundai, окна, ступени амфитеатра, настенные полотна. Также он создал несколько арт-объектов и установил их в разных зонах Hyundai Motorstudio.
Покрас Лампас представляет будущее как новый язык и новое письмо, в котором культурные коды планеты синтезированы в единую массу визуальных образов, знаков и фонетики. Арт-проект, реализованный в Москве, — это попытка художника погрузить зрителя в пространство, в котором стрит-арт и каллиграфия становятся посредниками в разговоре о ближайшем будущем.
Уникальный проект, воплощенный в стенах Hyundai Motorstudio, будет открыт для свободного посещения до 6 мая 2018 года.
Выставка «Line. Fusion. Future. Линия. Синтез. Будущее» проходит при поддержке Музея русского импрессионизма. Официальный хэштег выставки — #PokrasHyundai
Адрес: Москва, Новый Арбат 21, стр. 1, Hyundai Motorstudio.
Вход свободный.