Alcatel 5 и Alcatel 3V уже в России
Alcatel 5 отличается стильным и изящным металлическим корпусом, безрамочным дизайном и IPS экраном HD+ с диагональю 5,7 дюймов, который обеспечивает четкость изображения и создает эффект максимального погружения при просмотре видео.
Восьмиядерный процессор обеспечивает высокую производительность устройства, а функция быстрой зарядки позволяет быстро подпитать смартфон.
Кроме того, у Alcatel 5 двойная фронтальная камера с углом обзора 120°. Это означает, что она может вместить в кадр больше, чем обычная — получится почти панорама.
Вдобавок она распознает количество человек в кадре и автоматически переключается из стандартного режима в режим широкоугольной фотографии, насчитав три и более лиц. Это поможет запечатлеть самые яркие моменты, проведенные вместе с друзьями.
Кроме того, с помощью специального режима камеры «Вечеринка» можно создавать коллажи, мгновенно просматривать отснятый материал и делиться им в социальных сетях.
Чтобы разблокировать устройство, достаточно просто взять его в руки и взглянуть на него: смартфон узнает вас в лицо.
Сканер отпечатков пальцев и специальный «Приватный режим» повышают уровень безопасности и обеспечивают сохранность ваших данных.
Alcatel 5 доступен в двух цветах — черный или золотистый металлик.
Любители кино и сериалов оценят большой 6,0-дюймовый 2K-экран (2160x1080) — отличительную черту Alcatel 3V.
Еще одно преимущество экрана с соотношением сторон 18:9 — широкое поле обзора, так что смартфон идеально подойдет для веб-серфинга и социальных сетей.
Отличительной особенностью Alcatel 3V является двойная основная камера, которая позволяет создавать фотографии с эффектом «Боке», а также изменять точку фокуса на фотографии уже после создания снимка в режиме «Постфокусировка». Пользователь может экспериментировать в процессе фотосъемки или с уже готовым изображением.
Alcatel 3V представлен в трех цветовых вариантах — черном, синем или золотистом.
Приобрести Alcatel 5 и Alcatel 3V можно, например, в онлайн-магазинах
МТС
Билайн
Онлайнтрейд.ру
и сети цифровых магазинов Ноу-Хау.
Дополнительная информация о новых смартфонах и других мобильных устройствах Alcatel доступна на сайте eu.alcatelmobile.com/ru/.